內地星巴克推賣糉KPI　員工壓力爆煲接50盒大單被邀｢洗乾淨陪睡｣

距離端午節仍有一個多月，內地星巴克（Starbucks）卻因「星冰糉」銷售壓力鬧上熱搜。近日，多名星巴克員工在網上發文稱，指公司下達「糉子指標」，甚至連兼職學生亦不能倖免。其中一名女員工稱，好不容易談成一筆50盒的大單，結果客戶卻向她發了一個酒店的定位，要求她「洗乾淨晚上來找我」。



內地星巴克推出的星冰糉。（微博＠星巴克中國）

熟客落大單竟要求「陪睡」 員工跑數壓力爆煲

據西安廣播電視台旗下《每日觀察》報道，近日，多名網民在社交平台發帖稱，在星巴克上班期間收到賣糉子指標，工作壓力大。

有網民表示「入職星巴克才10天，新人直接喜提11盒星冰糉指標，每天上班都好焦慮」，另有網民表示自己是學生兼職，也被下達了賣糉子指標。有網民稱，「賣不完就每天開會被罵，談績效甚至暗示自己找客戶、想辦法。」

其中，有星巴克女員工表示，好不容易談了50盒大訂單，客戶下秒卻發來一家奢華酒店的定位說：「洗乾淨20:30來找我。」發文員工崩潰表示，一邊是領導每天的「PUA」，一邊是客戶的齷齪要求，她甚至一瞬間覺得「不然就答應算了」。對此，星巴克客服回應稱，我們確實不是很清楚。

「星冰糉」年年推 網民多評價「難食」

據了解，2010年開始，星巴克幾乎每年都會推出以透明冰皮包裹新式餡料的星冰糉。然而不少網民對此的評價都是「難吃」。

據內媒《上觀新聞》報道，2023年7月，有星巴克員工反映，門店每年都會上新一款月餅，公司要求上架第一天每家門店必須售賣25盒以上，如果賣不到就要員工自己花錢購買「刷單」湊數。如果員工不買，一般都是店經理自掏腰包，一盒368元，打完折總共也要7000餘元。

據了解，2010年開始，星巴克幾乎每年都會推出以透明冰皮包裹新式餡料的星冰糉。（小紅書截圖）

早在2018年，就有媒體報道星巴克上海某門店為了增加糉子的銷量，強行要求員工推銷「星冰糉」，做法是給每個人安排KPI，向員工收取500元保證金，賣完一包退50元。