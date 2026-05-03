乒乓團體世錦賽│中華台北一姐鄭怡靜疑被安檢員性騷擾　官方調查

2026年倫敦世界團體乒乓球錦標賽近日在倫敦舉行，2日晚間中華台北女子隊教練鄭佳奇爆出有選手疑似在賽前安檢過程中遭不當接觸，甚至涉及性騷擾。據台媒報道，大會已將涉事安檢員調離，停止參與本屆賽事。



5月3日，國際乒聯（ITTF）發佈聲明回應，強調「運動員的安全與尊嚴不容妥協」，同時承諾對事件作全面調查。



2日晚間，中華台北女子隊教練鄭佳奇爆出有隊員疑似在賽前安檢過程中遭不當接觸。（鄭佳奇IG）

據台媒報道，疑似遭不當肢體接觸的選手是中華台北隊女主將鄭怡靜。（鄭怡靜 CHENG I-Ching﻿）

5月2日晚間，中華台北女子隊教練鄭佳奇在社交平台發文「在賽前安檢過程中，發生了極其嚴重且不可接受的情況，安檢人員對我方選手有不當肢體接觸，甚至出現疑似性騷擾行為，並阻攔選手正常通行，對其造成明顯的心理壓力，也直接影響我們的排陣與參賽情況。」

鄭佳奇懇請國際乒聯給予明確回應與調查結果，保障運動員的基本尊嚴與安全，避免類似事件再次發生。

雖然鄭佳奇未明確指出是哪位選手，但據《自由時報》報道，疑似被騷擾的是中華台北隊女主將、29歲「台灣一姐」鄭怡靜，她在分組賽首戰韓國接受賽前安檢時，因金屬探測器響起，被要求進一步檢查，期間懷疑被一名男性工作人員觸碰胸部。事後她因情緒大受影響，連續缺席兩場小組賽。

據台灣民視新聞網報道，台北乒協事後與大會溝通，雙方達成初步共識，將涉事安檢人員移離現場並停止其本屆賽事勤務，大會也將正式致函向中華台北隊和鄭怡靜道歉。也強調後續將與國際乒聯（ITTF）調閱閉路電視畫面，若查證有不當肢體接觸將移送法辦。

鄭佳奇在IG上轉發國際乒聯（ITTF）發出的聲明。(鄭佳奇IG)

5月3日，國際乒聯（ITTF）、世界乒乓球職業大聯盟（WTT）及2026年倫敦世乒賽團體賽組委會（LOC）發佈聯合聲明，稱此類事件完全不可接受，運動員的安全與尊嚴不容妥協，正對事件作全面調查。

ITTF強調，「我們與該運動員同在，並將繼續致力於確保她在整個過程及之後都能感受到支持，我們承諾努力維護所有參與者的基本尊嚴，並採取措施防止此類事件再次發生。」