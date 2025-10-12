深圳華發冰雪世界｜居港男滑雪絆倒縫12針　疑因冰層過薄露出底部

號稱全球最大的室內滑雪場深圳前海華發冰雪世界，上月29日開幕。內地傳媒報道，一名常住在香港的男子上月30日滑雪期間，懷疑因冰層過薄，露出底部的黑色部份，令雪板卡住及絆倒事主。事主膝蓋撞向雪板固定器，最終傷口縫合12針。他質疑滑雪場營運有疏漏，又指場內救援人員欠缺專業，正向雪場索償。



穿灰色雪衣的賴先生9月30日到華發冰雪世界滑雪時受傷，他質疑冰層過薄、露出黑色的底部而令他絆倒。（南方日報相片）

有人在小紅書發帖，指深圳前海華發冰雪世界滑雪場懷疑露出黑色冰層的基底，與周邊正常的白色雪面形成對比。（小紅書／愛吃蝦）

傷者質疑雪道露出底層令其絆倒

《南方日報》報道指，常住香港、從事金融行業的賴先生9月30日到深圳前海華發冰雪世界滑雪。到晚上8時，他在雪場滑行近5個小時，從中級道轉至高級道後發生意外。

賴先生觀看閉路電視後描述事件，指事發時左腳雪板突然卡住不動，右腳仍在向前滑行，整個人瞬間前傾，身體與兩隻雪鞋先後分離，最終左邊膝蓋撞向雪板固定器上。他指雪道區域有一大塊明顯黑色、裸露底層的部分，與周邊正常的白色雪面形成強烈對比。

有人在小紅書發帖，指深圳前海華發冰雪世界滑雪期間受傷。（小紅書／愛吃蝦）

事主批「水泥地板肉見可見」 內地規定雪層至少15厘米厚

在內地社交平台小紅書上，亦有疑似是事主發佈的帖文及圖片，批評雪道「水泥地板肉眼可見」。《南方日報》報道亦引述不少內地網民，同樣見到雪道的黑色底部。

根據《中國滑雪場所管理規範》，雪道內經壓實的雪層厚度最低為15厘米。賴先生質疑滑雪場營運有疏漏，如果雪層厚15厘米根本不可能見到黑色底部。

須縫12針 來往港深兩地換藥

賴先生隨後被送往深圳北大醫院，傷口須縫合12針，診斷結果為「挫傷較重達肌層，部分皮瓣撕脫、肌腱外露，左膝關節損失」，現時他需要往返港深兩地換藥。

賴先生質疑滑雪場救援人員並不專業，舉例人員坐纜車到山頂後滑下拯救事主時，也摔了好幾次。賴太太亦指，雪場醫務室的環境相對簡陋。

深圳華發冰雪世界。（梁鵬威攝）

賴先生要求雪場賠償醫療費、因病以致無法工作的「誤工費」，以及物品損失。他指雪場雖然未正面回應雪道違規問題，但主動列出清單，要求他提供診療報告等索賠依據，賴先生認為對方變相認可自身責任。

不過，賴先生有感雪場的態度敷衍，對方一直說正在「上報公司」，卻沒有明確答覆。他續指，當在街頭辦調解時進一步提出「要求雪場出具事故整改報告並提交街道辦安全工作站，由主管部門監督整改」時，遭到雪場拒絕。

深圳華發冰雪世界（香港01 梁鵬威 攝）

翻查資料，深圳前海華發冰雪世界9月29日起試業，場地面積約43萬平方米，涵蓋滑雪場、商業區、酒店等多個範疇。當中設有面積約10萬平方米的「超雪中心」，相當於14個足球場，被指是全球最大的室內滑雪場。