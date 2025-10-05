深圳華發冰雪世界國慶長假爆滿　港客佔兩成　雪友讚似日本二世谷

全球最大、緯度最低的室內滑雪中心「深圳·前海冰雪世界」於9月29日正式開業。這座佔地達10萬平方米的超級雪場，成為深圳乃至粵港澳大灣區最新的文旅地標。10月3日，開業首個國慶長假周末，《香港01》記者實地走訪現場，直擊雪場人潮盛況。



預計國慶長假吸引20萬人次 港客佔兩成

午後抵達時，記者見到入口處已聚集大量遊客，有工作人員協助指導購票機使用，也有遊客選擇排隊人工購票。現場不少是一家大小結伴而來的家庭旅客，也有專程從香港、福建等地前來體驗冰雪世界的滑雪愛好者。

華發冰雪世界工作人員透露，國慶假期期間，整體項目預計接待人次約20萬，單室內滑雪場接待量達3萬人次，其中港客佔比約20%。

「香港學員非常之多，特別是一家四口。香港學員人好，也很大方。」來自雪場合作教練團隊的DR.潘表示，現場生意火爆，「現在開業生意非常之好，因為剛剛開業，很多大灣區的新手的、對滑雪有熱情的人，都想過來體驗下滑雪，雪場的生意也爆滿。」

香港跨境巴直達 港客：雪道媲美日本雪場

據悉，從香港前往華發冰雪世界交通相當便利。旅客可由深圳灣口岸出發，乘搭地鐵13號線至後海站轉11號線，再轉乘20號線至會展城站，全程約一小時；或直接乘坐的士約40分鐘即達。雪場亦與香港開通跨境直通巴士專線，旅客可透過「環島中港通」微信小程序購買車票，從港島、九龍、新界等地直達雪場，單程約70港元。

與朋友從香港出發的Shirley表示，經深圳灣口岸過關約一個小時左右即可抵達。第一次前來滑雪，Shirley說「因為剛開業，雪服裝備都乾淨又暖和，未來有機會會再來。」

另一位來自香港的「小雪友」梁家豪更形容，華發冰雪世界的情況很像日本二世谷，尤其室內沒有風，纜車不會晃動，他以後還會再來。他則是從皇崗口岸出發，亦耗時大約一個半小時抵達。

五條專業雪道新手老手皆宜

華發冰雪世界配備5條FIS國際雪聯認證的專業滑道、2處地形公園、2條索道及5條魔毯，最大垂直落差達83米，單道最長463米，全年恆溫維持在攝氏-6度。

由於正值開幕熱潮，場內初級雪道幾乎人滿為患，不少首次滑雪的市民遊客全副武裝，穿上雪場提供的雪服、雪板、頭盔體驗滑行。除了上述基本裝備外，遊客僅需自備手套、面罩，也有初級遊客甚至準備好毛絨護具，為「初次下雪」做好萬全準備。

來自深圳的鄭同學在高級道上滑得意猶未盡，雖然開業沒多久，但這已是他第三次到訪雪場，他表示，這幾日人都很多，但上午人不多，能夠開心爽滑。鄭同學說，他之前在廣州滑雪，但深圳會更加方便，而且因為剛開業，深圳雪場的雪更好「所以玩得好開心，好爽。」他表示，中秋節之後會繼續來滑，他更開玩笑補充，「雖然讀書係我本分，但我更加鍾意滑雪。」

而來自福建泉州的劉小姐則特意趁國慶假期南下體驗，她讚稱：「雪板裝備不錯，對於我的技術來說可以的。」她認為雪況整體良好，只是高級道的雪稍硬一點，「這邊雪道挺長的，而且很寬，比較好練習，下次也會再來深圳滑雪。」

深圳打造「大灣區冰雪名片」 冰雪經濟新引擎

SPA深圳·前海冰雪世界不僅是娛樂設施，更是城市打造「冰雪經濟圈」的重要一環。除滑雪場外，園區內還設有網紅餐飲店、雪具店、SPA，以及主題廣場和一座深度達33米的室內深潛池，形成全年候文體旅遊綜合體。

近年來，深圳積極推動冰雪運動與文化旅遊融合，強化冰雪裝備研發與品牌建設，形成差異化、特色化的產業格局。園區亦成為多地青少年滑雪訓練基地，包括香港滑雪隊及青少年共建基地，預計未來將舉辦更多國際賽事與青少年訓練營，進一步推動灣區冰雪運動的普及化。