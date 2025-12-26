聖誕北上｜前海華發雪場港人家庭成主角　留2至3日：深圳選擇更多

聖誕節連同周末形成長假期，不少市民選擇北上或外遊。入境處預計，今年聖誕節及元旦假期約有1152萬人次經各管制站進出香港。聖誕假期首日（25日），入境處截至晚上9時的資料顯示，已有64.5萬人次港人北上或外遊，暫較去年聖誕節全日（56.9萬人次）多約7.5萬人次。



今日（12月26日）中午，香港聖誕假期第二日，《香港01》記者到訪位於深圳前海的「華發冰雪熱雪奇蹟」。由於今日為周五，並非內地公眾假期，場館人流未至開業時「逼爆」，但港人家庭明顯成為雪場「主角」，場內不時聽到講著廣東話結伴而來的一家幾口。多名香港遊客向《香港01》表示，計劃在深圳逗留2至3日；選擇北上而非留港消費，主要因假期較長，深圳選擇更多，亦可讓小朋友在雪場體驗「飄雪」的聖誕氣氛。



正在排隊等候雙板滑雪的港人羅小朋友與爸爸表示，今次聖誕假特意到新開的雪場「想嚟體驗一下」，雖然人亦「挺多」，但入場兩小時後感覺「非常唔錯」。至於會否留港消費，羅爸爸稱明日會帶女兒回港「出尖沙咀睇聖誕燈飾或者去中環」。談到門票價格，父女認為「差唔多」，不覺得特別貴。

同樣在排隊的港人曾小姐帶同小朋友到場，她說小朋友「未試過滑雪，所以帶佢哋嚟試下」。曾小姐與家人昨日（25日）已到深圳，「琴日去咗K-11蛇口太子灣嗰邊，今日就嚟滑雪場呢邊，聽日計劃去玩室內遊樂場嗰啲。」

在冰雪樂園內，港人小朋友樂言與爸爸正在玩雪橇。樂言爸爸形容「內地好玩啲，選擇多啲」；他的太太與孩子早前已提前到內地旅遊，先後去了福建廈門、汕頭、廣州，今日他才到深圳加入行程，明天便回港。樂言說今日「好開心，可以嚟玩雪」，四日假期跟媽媽去了不同城市，最喜歡潮汕，「啲嘢好好食」。

港人王太太一家亦於昨日（25日）先到深圳，「琴日去咗寶安歡樂港灣」。她指昨日由羅湖過關，未見明顯人潮；過關後乘地鐵往寶安，「都算方便」，並在寶安留宿一晚，「租咗一間酒店」。今日一家到雪場感受「白色聖誕」，王太太說以往曾帶小朋友到廣州滑雪場，但聽聞深圳這間為「最大」，故特意過來；她笑言場地雖「大過融創」，但價格「都會更高一啲」。

雪場另一邊，恆恆與小夥伴奕心正排隊玩冰雪滑梯，爸爸媽媽則在滑梯下等候為她們拍照。兩名小朋友表示，今年結伴來深圳玩雪「好開心」。

恆恆爸爸介紹，他們昨日已到深圳，明日回港後，「係附近商場行下、食下嘢」。他又指因為「28號應該係最返去嘅最高峰，人太多，帶小朋友唔方便」，故選擇提早返港；與去年不同，今年連放三至四日假，「可以走遠小小，如果得2日就未必會走上嚟，我好多朋友都係連續3日上嚟玩幾日。」他補充，選擇深圳而非廣州，因深圳更近、又屬雪場為新開場館，「唔會花太多時間喺路上」。

在落雪區域，高先生一家四口正在堆小雪人，他們今日（26日）才到深圳。高先生表示，擔心假期首日人多，所幸今日上午10時過關「人並冇好多」。他說小朋友第一次在雪場過聖誕，「好特別」；一家昨日在香港家中過聖誕正日，今日及明日則會在深圳「食食玩玩」。

華發冰雪熱雪奇蹟相關負責人回覆《香港01》指，自試營業以來雪場深受港澳遊客青睞；進入12月後，港澳遊客到訪熱情持續升溫，客流保持穩健增長。愈來愈多港澳家庭及年輕群體把跨境滑雪視為周末休閒及「運動社交」的新選擇，「從港澳通關後一小時內即可抵達雪場，極大降低滑雪出行門檻」。

負責人透露，雪場本月以來已接待10餘個港澳旅行團，教練團隊支持粵語教學；同時為便利境外遊客出行，雪場開通香港巴士直通車，亦上線攜程海外版、客路等境外購票渠道，並進駐國際社交平台，同步提供粵語及英文資訊。今年跨年夜期間，雪場也將準備電音節等活動，迎接港澳遊客。