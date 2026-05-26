山西礦難82死｜中國為何會發生17年來最嚴重礦難？

估計許多人都想象不到的是，當越來越多的中國人都在興致勃勃地討論AI、晶片、機器人、無人機的時候，在中國北部的山西省竟然會發生17年來最嚴重的礦難。



5月22日19時29分，山西省長治市沁源縣山西通洲集團留神峪煤業有限公司井下發生瓦斯爆炸事故，247人被困井下。截至5月23日22時，官方披露的數據顯示，已導致82人遇難、2人失聯、128人受傷。82人遇難的數據創下17年來中國礦難死亡人數之最，讓人們再次認識到中國在光鮮亮麗之外的落後不堪面向。

官方披露的訊息表明，山西沁源煤礦瓦斯爆炸事故早有預兆。國家礦山安全監察局在2024年4月發布全國災害嚴重生產煤礦名單，其中包括本次出事的留神峪煤礦。留神峪煤礦屬於容易發生爆炸事故的高瓦斯煤礦，2025年兩次因為安全問題被行政處罰。對於這樣一家早被預警存在災害風險的煤礦，當地監管部門應該重點監管，涉事企業應該及時建立嚴格的安全生產體系，然而現實讓人十分失望。

5月23日深夜，在山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故救援現場，在井下搜救已超10個小時的救援人員上井。（新華社）

新華社記者的報道顯示，事故現場有一張來自長治市應急管理局2025年9月30日的通知，其中明確規定「任何人員裝備不齊全、損壞或未正確使用的，一律不準入井作業」。然而涉事企業對作業人數統計不清，僅登記124人下井，救援人員在搜救過程中發現，實際下井人數有247人，其中103人沒有攜帶井下人員定位卡。

《鳳凰周刊》旗下的冷杉RECORD欄目的報道說明留神峪煤礦早就存在嚴重的安全隱患和違規開採行為。為何上百人不帶定位卡下井？一位在留神峪煤礦工作過的工人告訴冷杉RECORD欄目，是因為企業偷採未經批准的煤層。還有一位在留神峪煤礦工作過數月的礦工表示，「除了工人挖煤是真的，其他都是假的」，「留神峪煤礦的防治水形同虛設，為了節省成本，往往會跳過勘探的步驟、直接開始採掘」。

當監管部門的監管不能落到實處，當本就存在災害風險的煤礦在有嚴重安全隱患的情況下違規偷採，悲劇不可避免地成為現實。

山西留神峪煤礦爆炸時的井下畫面。（央視新聞）

中國的能源國情是「貧油、少氣、相對富煤」，經濟的發展和工業化的推進對煤炭有着巨大需求，而山西恰好是重要的煤礦生產大省。在21世紀最初幾年，伴隨經濟的快速發展，山西經常發生礦難。後來隨着國家對於煤炭行業的改革與政策的調整，礦難事故開始減少，然而讓許多人想不到的是，在中國新能源產業突飛猛進、整個社會日益將關注重點轉向高科技的2026年，竟然會發生17年來最嚴重的礦難。這說明中國除了有快速發展、光鮮亮麗的面向之外，還有讓人遺憾的落後不堪面向，還有許多短板和不足。

中國早已是世界第二大經濟體和第一大工業國，有着世界領先的新能源產業，在高科技領域正在努力趕超美國，為何還會有像留神峪煤礦這樣存在嚴重安全隱患和違規偷採行為的煤礦？中國有大量的人已過上富足的現代生活，為何還會有那麼多人願意去一家又髒又累又危險的違規企業上班？冷杉RECORD欄目的報道顯示，礦工們的工作環境危險，工作時間非常長，工作內容又髒又累，容易患上塵肺病。

歸根結底，本次山西沁源煤礦瓦斯爆炸事故道出一個最基本的現實：中國依舊是一個發展中國家，面臨發展不平衡不充分的問題。中國非常大，國情複雜，每個地方的情況不一樣，除了北上廣深，還有老少邊窮地區。

2026年5月23日，山西通洲集團留神峪煤礦拍攝的救援現場。（新華社）

中國有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」，有大量的底層人民仍在為生存苦苦奔波。中國的社保體系既存在保障程度不足的問題，又存在「體制內」和「體制外」的過大差距，上億的農民每個月只能領取少得可憐的養老金。普通人如果希望在城市安家、結婚、生娃，往往要付出巨大的經濟成本，甚至經常會掏空整個家庭數十年積蓄。大量底層中老年人，即便到了退休年齡，依舊不得不去從事又髒又累又危險的工作。

正是因為生活壓力過大，所以在山西沁源煤礦瓦斯爆炸事故中，能看到不少50歲至60歲的男性礦工。他們是中國的60後和70後，有着強烈的家庭責任感，自小養成吃苦耐勞、勤儉節約的習慣，無論是為了孝順上一代還是為了託舉下一代，他們都不得不像一頭牛那樣不知疲倦地工作。同樣道理，在不久前湖南長沙瀏陽市一煙花廠爆炸事故中，有不少傷亡的中老年女性。60後、70後中國人其實是夾心層，他們的父母活在傳統觀念中，對身為子女的他們有非常多的要求，他們的孩子日益受到現代觀念的影響，但因安家、結婚、生娃而面臨巨大經濟壓力。夾在中間的60後、70後中國人，在無奈之下，只能拼命工作，甚至拿命換錢。

發展中的問題應該通過發展來解決。中國需要藉助現代科技與人民監督建立現代化的治理體系和治理能力，從而讓那些有嚴重安全隱患或嚴重違法違規行為的企業能被及時監管和糾正。對於現階段不可或缺但又存在風險的煤礦，應該考慮讓AI、機器人參與作業。中國需要下大力氣推動經濟可持續發展，提供大量工作機會，讓大眾有得選。中國要努力促進社會公平，提高社保體系的保障水平，縮小「體制內」和「體制外」的社保差距，減少廣大農民、農民工的後顧之憂，讓他們能共享改革開放40多年的發展紅利。只有當治理體系和治理能力不斷進步，當經濟持續健康發展，當社會變得公平，當底層人民有得選，礦難悲劇才會大幅減少。