雲南鎮雄縣公安局原副局長出獄後公開舉報：辦案者篡改偽造證據

近日，曾任雲南鎮雄縣公安局副局長兼掃黑除惡偵查大隊大隊長的汪劍武，因受賄及玩忽職守罪判囚四年出獄後，堅稱自己無罪，一直申訴但無進展，隨後他公開舉報當年負責其案件的兩名辦案人員在辦案期間涉嫌「系統性篡改、偽造證人筆錄」。他亦指出，這兩人不但沒被追責，反而逐步升職了。



近期，汪劍武公開舉報當年負責其案件的兩名辦案人員在辦案期間涉嫌「系統性篡改、偽造證人筆錄」。（大風新聞）

從警二十年被控涉黑案中「玩忽職守」

據《華商報大風新聞》及《紅星新聞》報道，現年46歲的汪劍武，在2020年7月全國掃黑除惡專項鬥爭進入收官期時突然落馬。彼時他身居鎮雄縣警隊核心，執掌掃黑大隊。

判決書顯示，法院最終認定：2019年開始，汪劍武多次以「借款」為名，收受商人梁某明財物共計127.9967萬元人民幣，並為其追討債務及小孩落戶提供幫助。

現年46歲的汪劍武，在2020年7月全國掃黑除惡專項鬥爭進入收官期時突然落馬。彼時他身居鎮雄縣警隊核心，執掌掃黑大隊。（抖音截圖）

此外，法院指控其在擔任打黑大隊大隊長期間，對一宗惡勢力犯罪團夥案「久拖不決」，未及時作為涉黑案件偵辦，構成玩忽職守罪。2024年，汪劍武被判處有期徒刑四年，昭通市中院隨後維持原判。

現年46歲的汪劍武，在2020年7月全國掃黑除惡專項鬥爭進入收官期時突然落馬。（抖音截圖）

12次筆錄僅有3次能調出同步錄音錄像

汪劍武出獄後堅稱自己無罪，並實名舉報兩名辦案人員此前在辦案期間濫用職權，存在偽造及系統性虛假記錄等一系列違法行為。

汪劍武提供的一份《同步錄音錄像法律意見書》揭示，在僅存的3份詢問筆錄中，竟然存在高達17處與現場錄音錄像完全不一致的嚴重問題。

汪劍武（右一）出獄後堅稱自己無罪並實名舉報李某國、李某此前在辦案期間濫用職權，存在偽造及系統性虛假記錄等一系列違法行為。（抖音截圖）

在2020年8月18日的筆錄中，記錄稱調查人員問商人梁某明為何借出128萬不寫借條，梁回答：「因為汪劍武是公安局副局長，基於他的身份，我實在不好叫他打借條……」然而，同步錄音錄像卻顯示，調查人員發問後，梁某明全程保持沉默，根本沒有回答。

同時，商人梁某明稱，他與汪劍武兩家是親戚，借錢屬於親戚間的私下行為。他亦表示「辦案機關找我配合了十多次，我文化水平低，只認識幾個字。他們讓我簽字時，我並沒有看筆錄內容，他們也根本沒有讀給我聽。」

報道指出，梁某明前後配合辦案機關做了12次筆錄，但最終僅有3份能提供同步錄音錄像，其餘9次的錄音均被辦案機關以「被覆蓋」為由拒絕提供。

法院承認筆錄不符但稱「排除後仍可採信」

值得注意的是，法院在判決書中稱，李某國、李某等人參與的詢問筆錄，記錄內容確實與同步錄音錄像存在不一致，在發問方式上也存在問題。

然而，法院最終給出的司法邏輯是：這不屬於以暴力、威脅等非法方法收集的證據，因此不屬於「非法證據排除」的範疇。法院採取的做法是——「不一致的地方以同步錄音錄像為準即可」，在排除不符內容後，依然採信了梁某明的庭前證言。

昭通中院。（大風新聞）

兩名被舉報官員步步高升 紀委監委正式受理

報道指出，兩名辦案人員李某國與李某，在案件結束後非但沒有因筆錄瑕疵受到任何追責，反而雙雙獲得提拔，分別升任鎮雄縣信訪局局長，以及縣人大常委會代表工作委員會副主任。

目前，昭通市紀委監委已官方確認，汪劍武針對現任信訪局長等人的實名舉報事項已正式受理，目前正處於緊鑼密鼓的核查階段。