大馬12名警察深夜持械闖豪宅勒索8中國遊客 迫轉帳40萬加密貨幣
撰文：吳真銘
出版：更新：
近日，馬來西亞雪蘭莪州（State of Selangor）加影鎮一處豪宅內，8名中國遊客遭當地警察勒索，被迫通過加密貨幣轉賬約20萬令吉（約合40萬港元）。當地警方展開調查後迅速行動，目前已逮捕12名涉案警察，將此案列為結夥持械搶劫案，案件進展將適時對外公佈。
12男闖入 指受害人涉柬詐騙活動
綜合馬媒報道， 該宗案件發生於2月5日晚上約11時10分加影綠野山莊（Country Heights）一間雙層獨立式洋房。當晚，8名中國籍遊客在屋內休息，突然遭12名男子闖入。這批男子中有人身穿警隊反光外套，並且向眾人出示警方證件，自稱是警察。
闖入者隨後強行檢查所有人的手機及筆記本電腦，並提取相關數據和拍攝所有人的護照資料，指控他們涉嫌在柬埔寨從事詐騙活動。
這些警察隨後威脅受害者，要求其支付40萬令吉（約合80萬港元），否則將向移民局舉報。在極度恐懼之下，其中一名受害者的同伴向國內僱主求助，最終按疑犯指示，通過加密貨幣轉賬約20萬令吉（約合40萬港元）至指定的加密貨幣錢包。警察臨走前警告受害者在兩天內搬離該住宅，否則將再次上門。
涉案警員增至12人 最長從警27年
當地警方在接獲受害者投報後立即展開調查行動，並於2月7日拘捕7名現職警員，包括警長及普通警員，涉案者服務年資介於2年至27年不等，分別隸屬加影警區不同單位。警方將此案列為結夥持械搶劫案。據報道，2月9日，警方再逮捕5名警察並延扣5天助查案件，被捕警員人數增至12人。
消息指出，最新被捕的5人皆為男性，年齡介於28歲至45歲。警方在行動中共起獲5部手機作為調查用途，所有起獲手機已被列為案件證物，交由科學鑑證組進一步進行數碼取證及分析。
此外，經警方檢查，未發現這批中國遊客的違法證據，護照記錄也顯示他們未有前往柬埔寨。
