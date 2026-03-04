還沒報警　警察救護員已來了　內地高速公路AI天眼系統救女童一命

高速返程途中，小孩突然發燒抽搐。還沒來得及報警，他們來了。



近日，內地申嘉湖高速湖州方向，有一輛白色小客車停靠在硬路肩。幾個大人圍着一個小女孩又拍又搖，神情緊張。

天眼AI感知系統發警報 警察救護員極速趕到救人▼▼▼

+ 2

與此同時，高速公路聯勤應急指揮中心內，系統第一時間發出預警。監控員拉近攝像頭放大畫面，值班民警立刻判斷，現場情況緊急，需要急救。1分鐘內，指令巡邏警力、高速施救人員和120一同趕往現場。

「孩子怎麼了？」

「發燒，抽搐！我們還沒報警，你們怎麼來了……」



7分鐘後，交警和施救人員抵達現場。迅速圍封現場做好預警。120救護車也很快趕到，小女孩被緊急送往醫院。所幸救治及時，目前已無大礙。

原來王師傅一家人從雲南出發，開車回上海上班。6歲的女兒突然發燒，吃了退燒藥後出現抽搐的情況。驚慌失措的王師傅，把車停靠在應急車道上。

「當時太緊張了，我們只顧上孩子的情況，都沒想到要報警。結果你們這麼快來了，我們一下子就放心了」小女孩父親王師傅感激萬分：

嘉興的交警真的是太好了！太感謝了！

據了解，此次突發事件的緊急援助，得益於交管部門依託智能感知系統，對高速公路異常事件主動預警。並通過精準調度，大大縮短了警情處置的時間。為交警和施救人員點讚！

