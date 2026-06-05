油價飆升帶動中國電單車賣爆英國　商店九成中國貨　雅迪試騎吸客

受中東局勢動盪影響，國際油價持續攀升，導致英國本土的燃油零售價格急劇飆升，創下三年多以來的歷史新高，當地汽油價格大漲近20%，柴油漲幅更猛增逾25%，民眾日常開車通勤的成本陡增。



面對不菲的油費負擔，英國愈來愈多消費者轉向低成本的出行工具——電動單車（內地稱「小電驢」、「電雞」）。其中，兼具價格優勢與技術實力的「中國製造」產品，迅速在當地市場脫穎而出，成為最受青睞的產品。在英國銷售電動單車的店主羅斯說，他店裏超九成產品都是來自中國的品牌。



在小紅書社交平台上，有網民曬出英國人在路上騎著「小電驢」，以及中國電動車品牌雅迪去年年底就在當地推出試騎活動，試圖吸引更多消費者購買。



有小紅書網民曬出，有英國人在路上騎「小電驢」。（小紅書@貝克街98號）

國產電動單車掀起全球出海熱。（新華社）

據央視財經報道，羅斯是英國最早一批銷售電動單車的線下門店店主，他表示，愈來愈多的消費者為了節省開支，開始選擇電動車替代傳統燃油汽車解決日常通勤需求，這帶動其門店的到店客流量和整體銷量出現非常明顯的增長。同時因中國製造的電動車在當地積累極佳的用戶口碑，目前其店內售賣的產品中超過九成都是來自中國本土品牌。

另據英國《金融時報》報道，自中東衝突以來，中國電動兩輪車廠商拿到的海外訂單數量、新增落地的海外銷售網點數量都在快速攀升，部份頭部中國品牌的海外銷售量，比去年同期直接增長了70%。

小紅書網民曬出，中國電動車品牌雅迪在英國推出試騎活動。（小紅書@Muyuan Guo）

中國海關資料統計，2025年中國電動單車全年出口量超2670萬輛、出口額達68.29億美元，同比穩步攀升。2026年剛過去的第一季度，出口量就已經達到約720萬輛，同比暴增68.2%，整個出海賽道迎來全面爆發式增長。

內地媒體《快科技》報道，業內人士介紹，中國電動單車企業能擁有這種快速響應全球不同市場需求的能力，本質上是中國充分競爭的市場環境淬鍊出的核心競爭力。

中國頭部廠商每年都會推出數款全新迭代的車型，整體技術迭代速度是歐美本土同類企業的3到5倍，完全能跟上不同地區消費者快速變化的出行偏好。

這種在國內激烈的競爭環境下打磨出來的極致產品力，已形成了其他國家短期內無法複製的產業壁壘。當這套極其成熟、兼具性價比的供應鏈體系產能釋放到全球市場後，自然就轉化為其他海外競品無可匹敵的綜合競爭優勢。