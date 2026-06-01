有片｜大連74歲翁嫌阻街燒楊絮　引燃20部電動車燒剩焦黑骨架

5月30日，網絡上一段「一停車場起火，多車燒成空架」的視頻引發網民廣泛關注。



這起火情發生在遼寧省大連市甘井子區一處停車場，場內停放的均為待交付的某品牌新能源汽車。據現場拍攝視頻的市民介紹，因車輛停放間距極小，多輛汽車在短時間內相繼被引燃。現場群眾第一時間撥打119、110報警，消防人員與轄區民警迅速抵達現場，火情很快被撲滅。此次事故共造成20輛新能源汽車嚴重受損，部分車輛僅剩焦黑骨架，事故未造成人員傷亡。

5月30日，網絡上一段「一停車場起火，多車燒成空架」的視頻引發網民廣泛關注。（微博＠澎湃新聞）

據當地消防部門和警方介紹，這次起火原因是一名74歲的王姓老人看到路面和台階上堆積了大量楊絮，認為影響到了日常健身走步，於是用打火機點燃了路邊堆積的部分楊絮。事發當日風力較大，楊絮遇火即燃且蔓延極快，火情瞬間失控引燃了旁邊的汽車。目前，王某因涉嫌失火罪，已被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

20部新能源車慘遭焚燬▼▼▼

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楊柳絮飄浮成團，實則是一個易燃「火藥桶」。楊柳絮四處飄落、無孔不入，兒童玩火、亂扔煙頭、電火花飛濺等情況都極易引燃楊柳絮。

楊柳絮含有大量纖維和油脂，這些成分會讓火勢迅速蔓延。楊柳絮着火首先會隨風飄散，當它附着到其他易燃可燃物上時，就會引燃易燃可燃物，增加了撲救的難度。

楊柳絮含有大量纖維和油脂，這些成分會讓火勢迅速蔓延。（羊城晚報）

牢記「躲、捂、掃、查、清、防」6字口訣

楊柳飛絮不僅會給過敏人群帶來不適、干擾出行視線，其本身一旦遇明火會迅速燃燒。專家提醒，公眾外出需做好防護，牢記「躲、捂、掃、查、清、防」6字口訣。

躲：室外活動儘量避開10時至16時楊柳絮高發時段。

捂：可佩戴防塵口罩、防護鏡、紗巾等，對飛絮進行有效物理遮擋。

掃：居家關好紗窗防飛絮入室，若飛絮飄入，可用吸塵器清理，或噴水濕化後清掃。

查：飛絮易被引燃，需及時檢查車輛和屋內死角，發現飛絮積存要及時清理。

清：外出回家後用清水及時清洗面部，用淡鹽水清洗鼻腔、口腔。

防：楊柳絮過敏人群最好遵循醫囑提前用藥，過敏嚴重及時就醫。



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