內地網傳「用油發電」致電動車充電加價　專家揭真相：誤判規律

近期國際油價持續走高，帶動內地成品油價格上調，燃油車主普遍感到「肉痛」，而內地社交平台也傳出「新能源車充電也漲價，是因為用油發電」的說法，引發不少電動車主擔憂。究竟新能源車充電費用是否真的上調？電價與油價之間是否存在聯動關係？多位電力及能源專家在接受《央視新聞》訪問時表示，內地燃油發電佔比極低，所謂「油價帶動電價」的說法並不成立，車主感知的「加價」實為市場化定價機制調整下的誤判。



針對網傳「用油發電」導致電價上漲的說法，中國能源政策研究院院長林伯強指出，內地電價雖會隨煤價波動，但與油價並無直接聯動。他表示：「中國煤價漲、電價就漲，這個是確定的，但是沒有像大家想像的那樣，能直接跟油價聯動起來。油價漲、煤價漲，也不一定是密切相關的，有時候油價漲但煤價不漲，有時候煤價漲但油價不漲。」

華北電力大學能源互聯網研究中心副主任王永利進一步解釋，燃油發電在現有的電力結構中，主要僅作為海島微電網等特殊地區或極端天氣的應急保障。他強調：「我國燃油發電的裝機量佔比極低，即使將燃氣發電計算在內，總佔比通常也不足5%，根本不足以影響全國的電價大盤。」

中國內地近年的充電樁建設多，尤其在加油站、商場充電樁更多。(網上圖片)

3月起實施電價新規定 取消固定峰谷時段

為何不少車主仍反映「充電貴了」？專家分析指出，這與內地近期推行的電價市場化改革有關。根據國家發改委及國家能源局印發的《電力中長期市場基本規則》，自2026年3月1日起，對直接參與市場交易的經營主體，不再人為規定分時電價水平和時段。

目前貴州、湖北、陝西、吉林及雲南等地已相繼取消固定峰谷電價，轉為市場化浮動定價。中國充電聯盟開放服務平台總經理仝宗旗表示：「『分時電價』即不同的時間段電費是不一樣的。現在相當於把固定時間段取消了，不是通過時間去引導什麼時間段電費應該多少，而是根據市場的用電情況隨時調整。它不是漲，應該是低谷更靈活了。」

換言之，若車主仍沿用舊有的「平谷時段」習慣充電，極易撞正市場調節後的高峰甚至尖峰時段，造成加價錯覺。

同場競爭對手比亞迪也發表車對車充電新技術，比亞迪推出最新充放一體槍，能充電也能放電，車子就是行動電源。比亞迪電動車線路即插即用，可智能切換放電模式，直接插入家用的220伏特插座充電（微博@小米公司）

中午11時至2時或現「負電價」 專家教「充電攻略」

在市場化交易機制下，電力系統甚至會出現「峰谷倒置」現象。王永利指出，隨着全國光伏（太陽能）裝機容量達到12億千瓦，中午時段往往出現電力供應過剩。

「很多地方中午11點到下午2點時段出現了負電價。這是因為中午時段大家都在用餐和午休，正好是用電負荷稍降下的一段時間。中午時段以後，光伏的發電功率上去了，但是用電負荷下來了，這個時候就出現了負電價。所以電動汽車車主可以在這個時段充電，電價也是比較便宜的。」王永利建議車主未來可透過充電樁平台或公眾號，實時獲取電力市場披露的價格信息，以調整充電策略。

除了電價本身，公共充電樁收費中的「服務費」變動也是原因之一。仝宗旗指出，隨着充電網絡大規模鋪開，早期靠「燒錢補貼」的打價戰階段已成過去。他解釋：「其實服務費不是漲，而是恢復到一個正常的成本價格。另外，不同場站的服務不一樣，投建成本不一樣，損耗不一樣，它的服務費也是要完全差異化的。」