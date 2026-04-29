美網紅$399帶團逛北京車展　外媒驚：美1台車價中國能買5台電動車

2026北京國際車展成為全球汽車產業焦點，在霍爾木茲海峽封鎖下，長期壟斷中東市場的日系車企集體陷入斷供危機，部分品牌暫停面向中東市場的整車出口；大批中東經銷商進場外，更出現美國網紅收費帶領許多外國遊客看展的現象。



《路透社》報道，美國一輛新車均價，如今幾乎可在中國買下5輛全新電動車，突顯中國車市競爭之激烈和價格優勢。美國遊客在面對物美價廉的中國汽車時，體現出了複雜的情緒。由於關稅等政策限制，中國電動汽車幾乎被美國市場排除在外。



報道也提到，中國新能源車品牌展示最新電動車、智慧駕駛與高速充電技術，也令國際媒體驚呼。



據美國汽車市場研究機構 Kelley Blue Book 資料，美國今年3月新車平均售價達5萬1456美元（約合40萬港幣），中國市場大量新能源車售價則遠低於此數字。

報道指出，中國售價低於2.5萬美元（約合19萬6千港幣）的新能源車款超過200款，其中多款熱門車型甚至不到1.2萬美元（約合9萬4千港幣）。一名美國消費者購買一輛平均價格新車的預算，在中國幾乎可一次購入5台入門電動車。

2026北京國際車展成為全球汽車產業焦點。（新華社）

美網紅收費399美金帶人參觀 紐西蘭工程師購比亞迪

報道採訪來自美國北卡羅萊納的34歲網紅羅伯遜(Ethan Robertson)是YouTube頻道「Wheelsboy車輪哥」的聯合創始人之一，該頻道專門向英語觀眾介紹中國汽車。在北京車展上，羅伯遜帶領外國遊客近距離體驗中國汽車產業的最新產品。

（新華社）

在接受路透社採訪時，羅伯遜表示，他的頻道觀眾（絕大多數是美國人）尤其對價格差異感受複雜「即讚嘆、又沮喪」，「我們的評論區裡充斥著這樣的留言：『真不敢相信政府竟然不允許這輛車在我的國家銷售。』」

在現場聆聽羅伯遜講解的紐西蘭退休工程師科德爾（John Cordell）被一輛深藍汽車的中型跨界車型所吸引，「我先是被顏色所吸引，但打動我的遠不止是車身顏色。」這款黃色的汽車內部，抬頭顯示器、大螢幕、全景影像系統都讓這位77歲的工程師驚嘆。

科德爾在紐西蘭已經有一輛中國產的電動汽車「比亞迪Atto3」，他對該車的設計讚不絕口。此次，他在妹夫和兒子的陪同下參加了為期兩天的北京車展體驗之旅，每人需要繳納399美元的費用。

北京車展的小米展台。（新華社）

中國製造2025 歐洲還追得上嗎?

羅伯遜現在居住在中國，他提到，在他報道汽車行業的過去六年中，美國觀眾對中國汽車的看法逐漸發生了變化，「以前，中國汽車被視作品質低劣的仿冒品，但現在人們漸漸人士到，許多中國汽車品牌正在電池性能、充電速度、軟體等領域引領行業發展。」

由於美國對中國電動車祭出高額關稅與市場限制，中國品牌目前難以進入美國主流市場。不少美國消費者只能透過社群平台觀看中國車開箱影片，卻無法實際購買。這也讓部分美國網友抱怨，本國市場缺乏平價電動車選擇。

《路透社》採訪YouTube頻道China EVs & More聯合主持人、從業逾20年的中國汽車行業分析師邢磊。邢磊表示，由於目前的政治局勢，他並不認為中國電動汽車短期內能夠快速進入美國市場，但他相信長期而言中國汽車還是會登陸美國，「這只是時間問題，我知道在我有生之年，我肯定能買到一輛中國產電動汽車。」

2026年北京車展吸引許多外國遊客。（新華社）

價格戰到科技戰？中國成為規則制定者

《美聯社》則關注中國車企的技術進展。報道指出，多家中國車廠端出AI智慧駕駛輔助系統、超高速充電技術、智慧座艙整合平台，以及新一代高密度電池方案，展現從硬體製造到軟體生態全面升級的競爭力。

報道提到，中國車企如今正逐步為全球汽車產業設定發展節奏，並在電動化與智慧浪潮中取得領先位置。

此外多家外媒指出，中國車市已經從削價競爭邁入「高性價比戰爭」。中國車廠正以更低價格提供更高規格配備，挑戰Mercedes-Benz、BMW、福士（大眾、又稱福斯）等傳統強權品牌。

市場人士指出，北京車展透露一明確訊號──「中國已從全球最大汽車市場，進一步邁向全球最具影響力的汽車創新中心」，從電池、電動車到智慧駕駛，中國車企不再只是追趕者，而是開始成為規則制定者。

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