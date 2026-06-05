受賄逾1.58億但因檢舉他人立功　西藏前主席齊扎拉判無期徒刑

官方通報指，西藏自治區政府原主席齊扎拉涉受賄1.58億元，一審被判無期徒刑。通報指他檢舉揭發他人重大犯罪行為立功。



6月5日，重慶市第一中級人民法院一審公開宣判十四屆全國政協原常委、農業和農村委員會原副主任齊扎拉受賄一案，對被告人齊扎拉以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的齊扎拉犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



官方通報指，西藏自治區政府原主席齊扎拉涉受賄1.58億元，一審被判無期徒刑。

重慶市第一中級人民法院認為，被告人齊扎拉的行為構成受賄罪。齊扎拉受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，應依法懲處。

鑒於齊扎拉受賄犯罪中有未遂情節；到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實；檢舉揭發他人重大犯罪行為，經查證屬實，有重大立功表現；認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物及孳息大部分已追繳，具有法定、酌定從寬處罰情節，可對其依法從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

法院稱，1999年至2025年，被告人齊扎拉利用擔任雲南省迪慶州委常委、中甸縣委書記，迪慶州委副書記、中甸縣委書記，迪慶州委副書記、州長，迪慶州委書記，雲南省委常委、迪慶州委書記，西藏自治區黨委常委、拉薩市委書記，西藏自治區黨委副書記、自治區政府主席，十三屆全國人大民族委員會副主任委員，十四屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在房地產開發、工程承攬、行政審批、職務提拔等事項上提供幫助，非法收受上述單位和個人給予的財物共計折合人民幣1.58億餘元。

西藏自治區政府原主席齊扎拉涉受賄1.58億元，一審被判無期徒刑。（新華社）

公開資料顯示，今年68歲的齊扎拉長期在雲南、西藏兩地工作，曾任雲南省委常委，迪慶州委書記，西藏自治區黨委常委、統戰部部長，自治區政協黨組副書記，拉薩市委書記等職；2017年1月他出任西藏自治區黨委副書記、區政府主席。

齊扎拉2021年轉任第十三屆全國人大民族委員會副主任委員，2023年任第十四屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任，直至2025年1月被查，是當年落馬的首名正部級「老虎」。2025年7月，他被開除中共黨籍和公職，同年12月被檢察機關提起公訴。

重慶市第一中級人民法院今年3月公開審理齊扎拉受賄案，他當庭表示認罪悔罪。