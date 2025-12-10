曾任西藏自治區政府主席　齊扎拉受賄數額特別巨大被提起公訴

十四屆全國政協原常委、農業和農村委員會原副主任齊扎拉涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對齊扎拉作出拘捕決定，並指定由重慶市人民檢察院第一分院審查起訴。近日，重慶市人民檢察院第一分院已向重慶市第一中級人民法院提起公訴。



檢察機關在審查起訴階段，依法告知了被告齊扎拉享有的訴訟權利，並訊問了被告，聽取了辯護人的意見。

檢察機關起訴指控，被告齊扎拉利用擔任迪慶州委常委、中甸縣委書記，迪慶州委副書記、中甸縣委書記，迪慶州委副書記、州長，迪慶州委書記，雲南省委常委、迪慶州委書記，西藏自治區黨委常委、拉薩市委書記，西藏自治區黨委副書記、自治區政府主席，十三屆全國人大民族委員會副主任委員，十四屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取利益，非法收受他人給予的財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，齊扎拉，男，藏族，1958年8月生，雲南香格里拉人，1982年5月加入中國共產黨，1979年12月參加工作，中央黨校研究生學歷。