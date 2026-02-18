藏馬熊年初一破門闖西藏飯店　店主回家過年逃過一劫

《紅星新聞》報道，西藏一家飯店在年初一遭大熊闖入，飯店老闆稱自己早已回甘肅老家過年，店內沒有人。而熊在當地比較常見，可能是為覓食闖入了店裏。涉事飯店所在地區回應稱，目前事情已經解決。



黑熊年初一破門闖西藏飯店。（紅星新聞）

西藏一名飯店老闆李先生（化姓）回甘肅過年後，竟在短影音平台看到了自家飯店遭黑熊闖入的影片，相關影片顯示，一頭和成年人身高差不多的黑熊仍舊使勁拍打飯店大門，最終黑熊將捲閘推開闖入店內，隨後又有一隻黑熊跟隨入內。

李先生表示，自己早在一個月前就回到甘肅過年了，店內也沒有他人。他的飯店位於西藏那曲市的薩普神山景區附近，熊在當地比較常見。可能是由於春節期間，臨街的店舖都關了門，熊或是為了覓食闖入店裏。「我賣的都是些家常菜，店裏還存放着一些肉食及雞蛋，可能這些食材會有損失。」李先生稱，他可能計劃提前返店，查看損失。

涉事飯店所在地區政府表示，目前事情已經解決。當地公安也證實，熊進飯店一事近期確有發生，「除夕晚上（的事），熊把門砸了，我們去現場的時候，熊已經不見了。」