西藏前人大副主任丁業現退休3年被查　成今年第22名落馬中管幹部

據中央紀委國家監委網站4月12日消息，西藏自治區人大常委會原黨組副書記、副主任丁業現涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。丁業現已於3年前退休，成為今年第22名被查的中管幹部。



公開簡歷顯示，丁業現，男，漢族，1960年10月生，山東陽谷人，1990年8月加入中國共產黨，1978年1月參加工作，在職研究生學歷，經濟學博士。

丁業現長期任職西藏，歷任西藏自治區政府主席助理、黨組成員，西藏自治區政府副主席，西藏自治區黨委常委、區政府黨組副書記、常務副主席，西藏自治區黨委副書記、區政府黨組副書記、常務副主席，西藏自治區人大常委會副主任等職。

2021年，丁業現出任西藏自治區人大常委會副主任；2023年1月西藏人大換屆時未再當選，隨後退休。

西藏前人大副主任丁業現。（網絡資料圖）

西藏前人大副主任丁業現。（網絡資料圖）

「中管幹部」是指由中共中央直接管理、由中央組織部（中組部）負責任免與日常管理的幹部，其職位任免最終由中共中央決定，通常主要為省部級（正、副職）及少部分正廳級官員。這類領導幹部屬於內地體系中的核心領導，包括省委書記、各部部長、國企高管及部分中管高校負責人。

據《聯合早報》報道，自中共二十大（2022）以來，西藏已有7名中管幹部被查。除丁業現外，還包括自治區人大常委會原副主任紀國剛、自治區政協原副主席姜傑、自治區政府原副主席王勇、自治區黨委原書記吳英傑、自治區政府原主席齊扎拉，以及自治區人大常委會副主任王峻等人。

上述西藏落馬官員中，「藏二代」吳英傑為山東濰坊昌邑人，姜傑為山東青島膠州人，均是丁業現同為山東籍的「老鄉」。另有分析指出，丁業現仕途歷程與有著「藏二代」背景的吳英傑相似。此外，2023年7月在上海市人大常委會主任任內被查的董雲虎，也曾任西藏自治區黨委常委、宣傳部長。