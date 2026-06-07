專家：解放軍用電子干擾設施驅離荷蘭軍艦　對方處於極度恐怖狀態

解放軍南部戰區指，5月27日，荷蘭海軍「德魯伊特」號護衛艦非法侵闖中國西沙群島，多次升空艦載直升機侵入中國領空，南部戰區採取警示性電子干擾等必要措施予以外逼驅離。



有中國軍事專家分析，中國啟用電子干擾設施驅逐荷蘭軍艦，這次驅離行動與以往相比有重大升級。



解放軍南部戰區公開其監控荷蘭軍艦的畫面。（影片截圖）

解放軍南部戰區公開其監控荷蘭軍艦的畫面。（影片截圖）

解放軍南部戰區公開其監控荷蘭軍艦的畫面。（影片截圖）

解放軍南部戰區公開其監控荷蘭軍艦的畫面。（影片截圖）

解放軍南部戰區公開其監控荷蘭軍艦的畫面。（影片截圖）

在央視新聞6月6日播出的《軍情時間到》節目中，軍事評論員杜文龍分析指，「這次驅離行動和以往相比有重大升級」。通過主動電子干擾，對方的通訊線路數據鏈、雷達系統都會陷入瞎子、聾子狀態，所以它的航向，包括行動都會受到重大影響，艦上的指揮官包括艦員會處於極度恐怖狀態。

荷蘭海軍「德魯伊特」號護衛艦5月27日航經西沙群島周邊水域，解放軍南部戰區出動多艘056A與054A型導彈護衛艦，展開跟蹤監視與驅離行動。期間，解放軍631艦與626艦採取近距離外逼，對荷蘭軍艦實施驅離；553艦則對荷蘭NH-90艦載直升機進行無線電喊話警告。此外，解放軍還出動掛載霹靂-10（PL-10）近距空空導彈的戰機升空警戒。