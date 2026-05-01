人民海軍配齊「航母五件套」　建成核心艦載機體系

「航母五件套」是指支撐航母制空、制海、預警、電子對抗及反潛等強大綜合戰力的核心艦載機體系，由隱身艦載戰鬥機、多用途彈射艦載戰鬥機、固定翼艦載預警機、固定翼電子戰機和反潛直升機構成。在電磁彈射技術的加持下，隨著多型新式戰機的列裝，中國人民海軍已經成功配齊「航母五件套」，初步建成核心艦載機體系。



近日，央視國防軍事頻道節目《礪劍》介紹了殲-15T重型艦載戰鬥機、殲-35艦載戰鬥機、空警-600三架核心艦載機。

在電磁彈射技術的加持下，隨着多型新式戰機的列裝，中國人民海軍已經成功配齊「航母五件套」。（央视新闻）

殲-15T重型艦載戰鬥機。（央视新闻）

殲-15T艦載戰鬥機在海軍福建艦電磁彈射起飛，殲-35艦載戰鬥機正在進行起飛準備。（國防部）

殲-15T重型艦載戰鬥機可依託其大載彈量和大航程，對敵人實施飽和式攻擊，擁有很強的對海對陸打擊能力。據介紹，該戰鬥機機身下有一根「彈射桿」，專門為彈射起飛設計製造。它能直接鈎住航母甲板上的電磁彈射器，瞬間把幾十噸重的殲-15T從靜止的狀態加速到幾百公里每小時，拽著戰機衝離甲板。

幾十噸重戰機從靜止加到時速幾百公里彈射？ 殲-15T大量細節曝光

殲-35艦載戰鬥機採用一體化設計的單座、雙發、外傾雙垂尾總體佈局。它是中國自主研製新型隱身艦載戰鬥機，重點承擔航母編隊奪取制空權任務，是海軍實現由近海防禦型向遠海防衛型轉變的標誌性裝備。

殲-35艦載戰鬥機。（央視新聞）

殲-35艦載戰鬥機在海軍福建艦電磁彈射起飛。（國防部）

空警-600是中國第一型艦載固定翼預警機，被譽為「海空司令部」。它支持彈射起飛，能夠遂行預警探測、指揮引導、目標指示和作戰協同等任務，為航母戰鬥群提供更長的預警時間，大大提高攔截效率。

福建艦官兵在轉運空警-600艦載預警機。（國防部）

空警-600。（央視新聞）

航空工業一飛院院長耿延升介紹，哪吒在神話故事裏是一個不畏霸權、不畏強權、為正義敢於鬥爭的形象，欲將空警-600取名「哪吒」，航空工業一飛院期望空警-600在戰場上體現這樣的氣質。