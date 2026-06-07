有片｜重慶合川暴雨　積水深逾兩米車輛沒頂　一大人一小孩被沖走

重慶市合川區7日（周日）出現暴雨，部分地區積水深達兩米多，大量車輛被水淹浸沒頂。有網傳影片顯示當地有一名兒童及一名成人被激流沖走，其中兒童身著校服，當地消防部門指兩人均已平安獲救。



重慶市合川區7日（周日）出現暴雨，部分地區積水深達兩米多，大量車輛被水淹浸沒頂。（《封面新聞》）

重慶市合川區7日（周日）出現暴雨，部分地區積水深達兩米多，大量車輛被水淹浸沒頂。（《封面新聞》）

重慶市合川區7日（周日）出現暴雨。（《封面新聞》）

內媒《封面新聞》報道，市民向先生拍攝的影片中，高新農業產業大道出現嚴重積水，路面上的車輛只露出車頂，「有五六百米的路段都被淹了」。向先生回憶，6月7日凌晨一點左右開始下雨，「（早上）七點過就挺深了，有一米左右。」上午雨勢持續，積水最深時達到了兩米多。

有網傳影片顯示當地有一名兒童及一名成人被激流沖走。（影片截圖）

有網傳影片顯示當地有一名兒童及一名成人被激流沖走。（影片截圖）

有網傳影片顯示當地有一名兒童及一名成人被激流沖走。（影片截圖）

有網傳影片顯示當地有一名兒童及一名成人被激流沖走。（影片截圖）

網傳影片顯示，當地有一名兒童及一名成人被激流沖走。在被沖走之前，該名成年人護著兒童，伸手試圖抓住電線桿，卻未能成功。影片發布者表示，二人很快被熱心市民救起，沒有危險。

合川區消防救援支隊工作人員表示，經初步核查，涉事兩人均已平安獲救、身體無大礙。

重慶市氣象台6月7日上午10時40分發布的氣象臨災警報顯示，過去3小時，重慶市西北部、中部、東南部局地出現100-180毫米降水。

中新網報道，據合川區防汛抗旱指揮部，該區已啟動防汛Ⅰ級響應和地質災害Ⅰ級應急響應。截至目前，當地共緊急避險轉移群眾422人，暫無人員傷亡。