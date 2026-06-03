廣東河源暴雨　燒烤店老闆不顧店面遭淹衝進水中救人獲網民大讚

暴雨帶來的積水不僅淹過路面，也把黃小金的燒烤店泡了，原本他只是想趕去店裏排險，卻不承想聽到一聲「快去救她上來」這樣一番話後，全然不顧自身安危，與多名路人一起蹚水將被困車內的女車主救出來。這是5月29日發生在河源市龍川縣深圳寶安（龍川）產業轉移工業園的一幕。



這兩天，幾人合力救人的視頻在網絡瘋傳。黃小金接到不少訊息和電話讚許他救人的行為。5月31日上午，羊城晚報通過多番尋找，獨家專訪了「燒烤哥」黃小金，通過他的講述回憶當天救人的情景。

5月29日河源市龍川縣因暴雨積水嚴重，一名女司機因積水漫過車頂受困車內。（截取自微信視頻號@羊城晚報）

河源「燒烤哥」不顧自身安危，聯合多名路人救出受困女司機：

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徒手衝進水中拉拽車門救人

我聽到枚姐（何偉枚）大喊，趕緊來救人，快去把她救上來，車頭已經傾斜進水了，我讓她去給我找個繩子看看能不能先拉住車。

黃小金說，旁人沒能找到繩子等工具，於是他丟下手機就蹚水往小車走去。

很快到達車身位置後，黃小金髮現水壓過大無法用手拉開車門救人，女司機在車內神情慌張、不斷撥打手機求助。他一邊拍打車窗玻璃提醒車主尋找玻璃鐵錘，一邊讓前去支援的熱心路人幫忙拽開車門。

黃小金回憶：「當時想先把車拖住不讓它沉下去，但是太重了。」因水位過高、水流湍急，加之事發地點在路中間，一輛過往的大貨車經過後導致涉水小車在水中搖曳飄忽不定，常人根本無法拉住車子。眼見車頭馬上要沉入水裏，又有兩名路人前來救援將車尾穩住，黃小金和另外一人嘗試用力打開後排右側車門，最終合力將女事主從後車門救出。

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自家店被淹遭受損失也得救人

把人救出並確認對方無大礙後，他即刻回到店裏繼續整理被水泡過的店內物資。

將這個救人過程拍攝記錄下來的是園區企業的一名行政員工何偉枚，她告訴記者，當天下午暴雨過後五點多，公司門口路面水浸嚴重，有幾台車輛被淹沒，其中一名女車主嘗試駕車涉水經過，但由於水勢過大，最終車輛拋錨無法前進停在路中間。

黃小金回到現場與記者講述當天事發過程（羊城晚報提供）

「當時看到她在車窗招手救助，我就馬上喊了阿金（黃小金）。」何偉枚說，黃小金租下公司外圍的一家門店經營燒烤，當天水浸街後淹到燒烤店，自己立馬通知他過去搬走東西。情況緊急，她立馬大喊救人，被黃小金和其他幾人聽到之後才有了救人過程。不承想，自己拍下的這段視頻竟讓眾人看到了黃小金見義勇為的一面。至於其餘幾名救人者，何偉枚表示是園區的其他工人。截至記者發稿時，參與救人的其餘人員身份仍然核實當中。

1986年出生於龍川黃布鎮的黃小金從事餐飲行業已有六七年時間，去年在工業園區租下一家門店做燒烤生意，這次淹水也給店裏帶來不少損失。在採訪現場，記者見到燒烤店的保鮮櫃已經被水泡壞，桌椅也有被水泡過的痕跡，店內的部分清理工作還在進行中，經濟損失自然不在話下。「那天過來看到店都泡水了，但是自家店被淹遭受損失也得救人。」儘管有損失，但救人卻是值得的，黃小金說，自己當時沒有考慮那麼多，只想把車主救出來。

從何偉枚提供的視頻中記者見到，黃小金當天救人之後衣褲已全濕透。採訪中，他坦言為了排險，當天他一直在店內忙到當晚11點多，出門前他沒帶任何衣服，忙完時濕漉漉的衣服已經乾透，帶着疲憊的身體回到家中已是深夜。

黃小金店內被水泡壞的食材保鮮櫃（羊城晚報提供）

這兩天，很多親戚朋友看到視頻後都聯繫黃小金，為他的義勇行為點讚。但他卻認為這是凡人之舉，就像燒烤店被水泡過收拾之後還得繼續經營，生活還得繼續。每天清早他負責食材購買，晚上要忙到深夜乃至清早四五點。約見專訪前一晚，黃小金深夜兩三點才收檔，早上七點多購置食材回到店內，採訪結束後已略顯疲憊，坐在凳子上面差點入睡。

接受採訪後，黃小金與記者同乘車輛返回龍川縣城，他的兩個小孩打電話催促其回家陪伴過六一兒童節。他也打趣，自己就是家中頂樑柱、孩子的父親，就是一個凡人而已，救人何來偉大之言。