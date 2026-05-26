重慶暴雨｜《十面埋伏》取景地受災嚴重　救援人員用手刨土尋人

據「永川發佈」消息，5月23日夜間至次日凌晨，重慶永川區突發極端特大暴雨。截至25日下午3時30分，已導致9人死亡，11人失聯。永川區茶山竹海街道大橋村有多戶村民住屋被洪水沖毀，多人遇難或失聯。多名救援人員在現場冒着特大暴雨用手刨土，搜索失聯者。



據了解，茶山竹海景區曾是電影《十面埋伏》取景地，強降雨令茶山竹海景區多處塌方、月亮湖公園內多處水道溢水嚴重，需實施臨時閉園管理。



茶山竹海景區曾是《十面埋伏》取景地

茶山竹海景區為電影《十面埋伏》的取景地，每年吸引大量遊客。（抖音）

茶山竹海景區為電影《十面埋伏》的取景地，每年吸引大量遊客。（抖音）

茶山竹海景區為電影《十面埋伏》的取景地，每年吸引大量遊客。（抖音）

綜合內媒《澎湃新聞》、《大風新聞》報道，永川區位於長江上游北岸、重慶西部低山丘陵地區。茶山竹海街道是該區北部的一個街道，街道名源於該區著名的茶山竹海景區，該景區為電影《十面埋伏》的取景地，每年吸引大量遊客。

強降雨使茶山竹海景區多處塌方、月亮湖公園內多處水道溢水嚴重。5月24日上午8時，茶山竹海景區和月亮湖公園實施臨時閉園管理。

暴雨沖刷過後的茶山竹海。（抖音）

暴雨沖刷過後的茶山竹海。（抖音）

暴雨沖刷過後的茶山竹海。（抖音）

茶山竹海街道大橋村村民蔣家金稱，暴雨當晚（23日）他和老伴因擔心自家種的粟米和穀子被淹，睡得並不踏實。直到天亮後，他們才發現大量石塊和泥沙已將原來的粟米地推平，原本幾米寬的河道被拓展至數十米甚至上百米寬，路牌、電線桿、樹木等都被沖進河道中。

救援人員冒特大暴雨用手刨土 盼尋回失聯者

據「永川發佈」消息，5月23日夜間至次日凌晨，重慶永川區突發極端特大暴雨。截至25日15時30分，已導致9人死亡，11人失聯。（澎湃新聞）

永川區專業應急救援支隊板橋中隊副中隊長廖生瀛稱，（24日）凌晨4時左右，他帶著10名應急救援隊員趕到現場，挨家挨戶敲門，將發生泥石流災害附近的村民疏散到高處。當晚，他們和村幹部將撤離出來的村民轉移走後，他帶著隊員在現場展開緊急救援，冒著特大暴雨用手刨土，還俯下身高聲呼喊，希望能找到失聯人員。

廖生瀛。（大風新聞）

大橋村受災現場。（澎湃新聞）

他表示，「當時的難度在於，泥石流堆積在一起，厚厚地覆蓋著，我們除了用手刨土外，還小心翼翼用專業救援工具施救。」天亮後，有關部門調來挖掘機協助搜救。有隊員介紹，事發後，廖生瀛只休息了4個小時。

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搜救現場。（中國安能重慶救援基地）