龍捲風吹襲南寧　倉庫鐵皮頂被掀飛掛高壓電線　4人受傷多地停電

6月7日下午，廣西南寧市興寧區遭受強對流天氣襲擊，狂風暴雨伴隨局部龍捲風肆虐當地，有倉庫頂棚被大風掀翻，大量鐵皮遭捲入空中並掛在高壓電線上，導致多條主幹道大範圍停電。

本次大風還造成當地建材廠等多處民房受損、4人受傷。事發後，廣西電網及應急管理部門迅速介入，在當晚深夜已全面恢復供電，各項搶險救災工作正有序開展。



《極目新聞》報道，6月7日下午，廣西南寧市興寧區受強降雨、局部龍捲風影響。在興寧區金橋路經營建材工廠的商戶稱，當地開始刮大風時，他已將工廠捲閘拉下，未料風力強勁，將廠房多道捲閘吹爛，雨水灌入廠房，部分木材被浸。

物流園倉庫的頂棚被龍捲風吹毀。（影片截圖）

該商戶表示，金橋路一處物流園倉庫的頂棚被龍捲風吹毀，鐵皮捲入空中並掛在高壓電線上，導致當地停電，雖然經搶修後已恢復供電，但廠房內工人還在收拾殘局。

影片顯示，倉庫屋頂鐵皮被大風掀飛，當碰到高壓線時瞬間火花四濺。當地居民稱，大雨持續約一小時，大風將屋頂鐵皮掀起，鐵皮掛在高壓電線上引發跳掣，附近多個小區停電。

廣西電網消息，金橋路某倉庫棚頂被大風掀翻，掛至電力線路，引發該線路跳閘，造成南梧路、邕武路、秀廂大道北一帶供電受影響。經搶修，6月7日晚上11時35分，受影響線路全部恢復供電。

物流園倉庫的頂棚被龍捲風吹毀。（南天物流）

南天物流公眾號消息，此次超15級龍捲風共造成4名員工受傷，其中3人就醫後已上班，1人需住院觀察；倉庫受損面積2000餘平方米，少量貨物及智能設備受損。

興寧區應急管理局工作人員表示，6月7日的強對流天氣造成4人受傷，均無生命危險，搶險救災等各項工作均在有序開展。