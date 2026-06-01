沙塵暴+12級狂風+雷雨齊襲哈爾濱　過山車停電遊客倒掛半空｜有片

5月31日，黑龍江哈爾濱遭遇強對流天氣及沙塵襲擊。據網民發布的影片顯示，有樹木被大風颳倒砸到車輛，體育場頂棚被刮散。哈爾濱融創樂園的過山車運行至軌道最高點時因停電停擺，車廂呈倒掛狀態懸停半空，遊客不得不步行下撤。



據中國天氣網，哈爾濱一小時局地陣風達12級，堪比颱風。黑龍江省氣象服務中心官方微博「龍江氣象」發文稱，「一天之內集齊高溫，沙塵暴，雷雨，強對流，是不是可以召喚神龍了」。



大風過境破壞力極強 多輛列車晚點

綜合內媒《紅星新聞》、《極目新聞》報道，多名市民表示，5月31日下午5時30分左右，天突然變黑，隨後狂風大作。路邊有大樹被吹倒砸到車輛，不少樓頂搭建的鋼板被大風颳飛，還有大量建築外牆的牆皮被吹落。據悉，大風持續了有半個多小時。

多名市民表示，5月31日下午17時30分左右，天突然變黑，隨後狂風大作。路邊有大樹被吹倒砸到車輛。（微博）

多名市民表示，5月31日下午17時30分左右，天突然變黑，隨後狂風大作。路邊有大樹被吹倒砸到車輛。（微博）

大風震碎玻璃。（微博）

另有網民發文稱，乘坐G773次列車前往哈爾濱，在長春西站停了一個多小時才重新開動，「平常這個時候早就已經到了。」對此，12306人工客服稱，受大風天氣影響，部份列車晚點運行。

客服表示，由於出現大風天氣，列車進行了降速，前車降速後，為保證安全距離，後車只能停止耐心等待。根據旅客諮詢情況，當天，包括前往哈爾濱、松原、白城等方向線路均出現晚點的情況。

多名市民表示，5月31日下午17時30分左右，天突然變黑，隨後狂風大作。路邊有大樹被吹倒砸到車輛。（微博）

演出場館頂棚被吹飛 過山車遊客遭「倒掛」半空

此外，哈爾濱國際會展中心體育場相關設施受到損壞，原計劃當晚舉行的「超級音雄」演唱會因此延期，主辦方發文致歉。影片顯示，體育場頂棚的白布大面積被強風破壞，內場擺好的白座椅也被大風吹翻，音響等設備被吹倒，現場一片狼藉。有網民驅車600公里來看演出，被通知延期後，又連夜往回走，「可能這就是不可抗力吧。」據悉，當天原計劃出演的藝人有張信哲、張韶涵、阿杜等。

體育場頂棚的白布大面積被強風破壞，內場擺好的白座椅也被大風吹翻，音響等設備被吹倒，現場一片狼藉。（極目新聞）

大風天氣造成部份地區電力中斷，對遊樂設施造成影響。當天下午，哈爾濱融創樂園過山車運行至軌道最高點時因停電停擺，遊客被懸吊在半空。影片顯示，經現場救援，遊客在工作人員引導下，抓著扶手沿軌道步行撤離。隨後，哈爾濱融創文旅城微信公眾號發布閉園公告稱，受極端大風天氣影響，為保證各位遊客出行安全及遊玩體驗，於5月31日臨時閉園。已購買當日門票的遊客，可以通過原購票渠道辦理退票。

哈爾濱融創樂園過山車運行至軌道最高點時因停電停擺，遊客被懸吊在半空。影片顯示，經現場救援，遊客在工作人員引導下，抓着扶手沿軌道步行撤離。（極目新聞）

哈爾濱融創樂園過山車運行至軌道最高點時因停電停擺，遊客被懸吊在半空。影片顯示，經現場救援，遊客在工作人員引導下，抓着扶手沿軌道步行撤離。（微博）

1小時內風力達12級 堪比颱風

據中國天氣網5月31日指，隨著高空槽和地面氣旋東移，空氣中積蓄了大量熱量的內蒙古東部、東北地區中西部等地正在遭遇今年來最強對流過程。其中哈爾濱過去一小時局地陣風35.4m/s，12級，堪比颱風。地面氣旋過境導致哈爾濱出現沙塵暴天氣。

黑龍江省氣象服務中心官方微博「龍江氣象」發文稱，「一天之內集齊高溫，沙塵暴，雷雨，強對流，是不是可以召喚神龍了」。（微博）

黑龍江省氣象服務中心官方微博「龍江氣象」發文稱，「一天之內集齊高溫，沙塵暴，雷雨，強對流，是不是可以召喚神龍了」。