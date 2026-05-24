黑龍江一地遭15級龍捲風襲擊　房頂被掀大樹折斷　村民：百年未見

黑龍江省綏化市明水縣多個鄉鎮昨日（23日）下午遭遇強烈龍捲風襲擊，最大風力達15級，持續約20分鐘。多條村莊的彩鋼瓦屋頂被整片掀起，大樹攔腰折斷，電線桿傾倒，有村民形容這是「百年未見」的災難，有人家中所有物品被狂風捲走，只剩一個光禿禿的炕（土床）。



據《红星新闻》報道，一名親歷者劉先生講述，龍捲風吹過後，村內幾乎所有用彩鋼瓦搭建的屋頂都被摧毀，「10家能有9家都掀了」，大樹基本上全部折斷，現場一片狼藉。另一位60多歲的李先生表示，活到這個歲數，頭一次見到這種情況，目前全村水電中斷，當地正在搶修。

另一名親歷者指，有親戚被吹飛的鐵皮屋頂割傷，更有村民家中所有財物被龍捲風一掃而空，「東西全被吹跑，只剩一個炕」。

黑龍江一地遭龍捲風侵襲。

黑龍江一地遭龍捲風侵襲。

黑龍江一地遭龍捲風侵襲。

黑龍江一地遭龍捲風侵襲。

明水縣氣象局工作人員回應稱，當地確實發生了龍捲風，最大風力15級出現在育林鄉，時間為23日下午3時17分，持續約20分鐘。遭受大風襲擊最嚴重的是兩個鄉鎮，氣象部門事前發出大風預警，目前預警已經解除。明水縣政府值班室工作人員則表示，縣領導已趕赴現場指揮救援，暫時未有具體災情數據公佈。

據新華社22日報道，黑龍江省氣象局於22日發出預警，指22日夜間至23日，黑龍江省中西部將有雷暴大風、冰雹天氣，局地可能出現龍捲風。當時預計平均風力5至6級，陣風可達8至9級，系統風與對流大風疊加下，局地陣風可達10級。氣象部門特別提醒黑河南部、大慶、綏化、哈爾濱西部等地在23日下午2時至晚上8時或有龍捲風發生，並要求相關地區加固農業設施、臨時建築及危舊房屋。

當地暫未尚未公佈傷亡情況。