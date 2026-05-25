廣州驚現龍捲風　肆虐3分鐘掀翻工地建築　大樹連根拔起｜有片

5月，南方極端對流天氣再度升級。據廣州市突發事件預警信息發佈中心今日（25日）發佈的報告顯示，上周六（23日）下午5時許，廣州從化區鰲頭鎮確實發生了龍捲風襲擊。氣象專家依據現場災情指示物的受損程度，正式判定該龍捲風為「中等強度」。



據《南方都市報》報道，5月23日下午有網民爆料稱，廣州從化鰲頭鎮華夏職業學院附近出現疑似龍捲風。網絡流傳的影片顯示，現場烏雲遮天蔽日，地面的塵土與雜物均被強大的氣流吸入半空。

現場烏雲遮天蔽日，地面的塵土與雜物均被強大的氣流輕易吸入半空。（抖音截圖）

據中新網報道，23日當天，廣州下午烏雲密佈。當天下午4時至5時30分，該市白雲、黃埔、從化等區陸續發佈龍捲風警報。

5月23日下午有網民爆料稱，廣州從化鰲頭鎮華夏職業學院附近出現疑似龍捲風。（微博截圖）

龍捲風從小學掃向高校 肆虐約3分鐘

5月24日上午，廣州市氣象台、從化區氣象局聯合佛山市龍捲風研究中心進行了實地調查。現場可見有樹木倒伏、工地臨時建築被吹倒傾覆等災情，受災範圍呈窄帶狀、零星分佈特徵，路徑總長度約1.5公里。

現場可見少量樹木倒伏、工地臨時建築被吹倒傾覆等災情。（南方都市報）

現場可見少量樹木倒伏、工地臨時建築被吹倒傾覆等災情。（抖音截圖）

經綜合分析雷達觀測、監控視頻、地面災情特徵、現場走訪等信息，確認5月23日下午5時前後在廣州從化鰲頭鎮發生龍捲風，主要影響路徑為鰲頭鎮第二中心小學到華夏職業學院在建工地之間，龍捲風由西往東移動，持續時間約3分鐘。