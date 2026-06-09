男子偽裝飯店員工當眾將醉酒女子從丈夫身邊帶走性侵　判監3年半

近日，吉林長春市南關區法院刑事審判庭審結一宗性侵案件，一名男子偽裝成飯店工作人員，當眾從被害人丈夫身邊騙走醉酒被害人並實施性侵，最終因強姦罪被判處有期徒刑三年六個月。



據官方微信公眾號「南關法院」6月8日發文介紹案情指，事發當天，被害人朱某某與親友在飯店聚餐，席間飲酒過量，陷入重度醉酒狀態。彼時她神志模糊、意識不清，無法辨識周遭環境，徹底喪失自我保護和反抗能力。

同在店內的男子拱某目睹這一情景後，心生歹念。為順利實施不法行為，拱某刻意偽裝身份，主動上前搭訕，謊稱自己是飯店工作人員，以「幫忙照看、安置醉酒顧客」為由，博取了朱某某丈夫的信任。

朱某某丈夫毫無防備，輕信了這份虛假善意，任由拱某將醉酒的朱某某帶離飯店並乘車離開。隨後，拱某趁被害人完全喪失辨認和反抗能力，違背其意志強行發生性關係。

次日，朱某某酒醒後察覺自己遭遇不法侵害，第一時間報警求助。公安機關將拱某拘捕歸案。

庭審自述：看她漂亮就起了歪心思

在庭審中，拱某自述稱，「我就是看她長得漂亮，還醉得不省人事，就起了歪心思……」 拱某並對自己的犯罪行為認罪認罰。

合議庭經審理查明，拱某利用被害人醉酒無性防衛能力之機，違背婦女意志強行發生性關係，其行為已構成強姦罪，最終被判處有期徒刑三年六個月。