德國華人連環迷姦案多人獲刑　專家：中國可依屬人管轄原則追訴

轟動中德的「德國高級駕校」跨國性侵團夥系列案件近期在德國多地法院陸續宣判。該案由中德警方於2024年底聯合偵破，核心為一個名為「德國高級駕校」的加密社群，成員多為旅居德國的華人高學歷碩博及外企高管。他們長期交流迷姦經驗、分享受害者的影片，甚至實時討論下藥劑量。



目前，核心8人團夥中已有5人被起訴，主犯獲刑14年，另有成員因謀殺未遂等罪獲重刑。其中，被指控提供用藥建議的北大醫學碩士邵之霆，預計6月宣判。



對於中國司法機關未來能否追究案中被告的刑責，清華大學法學院教授勞東燕指出，只要行為人和被害人都是中國人，即使犯罪發生在境外，中國刑法也可依據屬人管轄原則追訴。



審理邵之霆（Zhiting S.，音譯）案的柏林州法院（Das Landgericht Berlin I），位於柏林莫阿比特街區（Moabit）。（南方周末）

2024年11月，中德警方聯合偵破一個名為「德國高級駕校」的Telegram加密群組，成員多為國內985高校畢業、赴德國留學的碩士、博士以及外企高管，包括北大醫學部碩士、慕尼黑工大碩士、蘭大本科、美國博士等。

2020年至2024年間，該群組多名成員被指控在德國迷姦多名女性，受害人大多為華人女性。他們會在群組內交流迷姦女性的經驗，分享受害者的照片和影片，甚至會實時討論不同藥物的藥效和劑量，也會在麻醉女性後進行疼痛測試。

目前，該群組核心8人團夥中，負責從中國走私麻醉藥至德國的許徐開元（Xukaiyuan X.）已於2024年12月13日自殺身亡；5人被起訴，其中3人的案件已結束一審。2025年8月，德國留學生周同（Tong Z.）因侵犯個人隱私及人格權、嚴重強姦罪等罪，被柏林州法院青少年審判庭判囚5年9個月。

最先被捕的是「德國老司機駕校」群組的管理員張大鵬（Dapeng Z.）就職於路特斯汽車公司（Lotus），為該企業的IT經理。（新京報）

最終，蔣中懿因兩項謀殺未遂、七項嚴重強姦及侵犯私隱等罪，被判入獄11年3個月。（新民晚報）

2026年2月，43歲的主犯張大鵬（Dapeng Z.）因嚴重強姦、下藥迷姦、偷拍等罪名被判囚14年，並附加預防性羈押，為目前量刑最重者。張大鵬於哈爾濱工業大學畢業，並在圖賓根大學的信息技術專業取得本碩連讀學位。案發前，他就職於路特斯汽車公司（Lotus），為該企業的IT經理。

今年4月，慕尼黑工業大學在讀碩士蔣中懿（Zhongyi J.）因謀殺未遂、特別嚴重強姦罪等，獲刑11年3個月。

網民從河北醫科大學公眾號找出疑似邵之霆的照片。（網絡圖片）

團隊另一名核心成員，來自上海的32歲邵之霆（Zhiting S.），在北京大學獲得醫學碩士學位後，赴德國柏林夏里特醫院攻讀博士學位。邵之霆被指控在2019年至2021年間多次迷姦未婚妻，並為其他試圖迷姦女性的男性提供用藥建議。其案件仍在審理，預計6月宣判。

2026年5月18日上午，柏林州法院內，因法庭容量有限，旁聽邵之霆案的人擠滿法院樓道。（南方周末）

《南方周末》報道，對於這些在德國受審的中國籍被告，未來是否還可能被中國司法機關追究刑責的問題，曾赴德國慕尼黑大學交流的清華大學法學院教授勞東燕解釋，從中國刑法角度看，這些案件並非完全沒有管轄空間，只要行為人和被害人都是中國人，即使犯罪發生在境外，中國刑法也可依據屬人管轄原則追訴。