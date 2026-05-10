德國迷姦集團7主腦為中國精英專向同胞落手　女子遭過量下藥險死

2026年4月14日，德國慕尼黑地方法院對28歲中國籍留學生蔣中懿下達判決，其因謀殺未遂、7項嚴重強姦、製作傳播色情影像等罪名，獲刑11年3個月。



這宗迷姦案牽扯出一個名為「德國駕校」的跨國加密犯罪群組，8名核心成員中竟有7人為留德的中國知識精英，他們以醫用管制藥物為工具，系統性下藥迷姦女性、錄製並傳播性侵影片。



留德華人下藥迷姦女友 用藥過猛一度令其呼吸驟停超5分鐘

據《新民晚報》報道，蔣中懿為德國慕尼黑工業大學機械人學碩士，2023年赴德留學，2024年2月起與同住一棟樓的小文（化名）確立戀愛關係並開始同居。

2026年4月14日，一名28歲的中國留學生被控謀殺未遂、嚴重強姦、通過影片錄影侵犯隱私等多項罪名，法院判處其有期徒刑11年零3個月。（巴伐利亞廣播公司，BR）

在這期間，蔣中懿多次將超標5至10倍的強效鎮靜劑（丙泊酚、咪達唑崙等）混入女友小文的飲品中，或用浸藥棉布捂住其口鼻，致其深度昏迷後實施強姦，並全程錄影。期間，小文兩度因藥物過量呼吸停頓，最長達330秒，且蔣中懿未有施救，反而追加藥物繼續施暴。

直至德國警方突擊搜查公寓，發現昏迷的小文及大量性侵影像，案件才曝光。由於藥物導致順行性遺忘，小文長期出現頭暈、記憶空白甚至輕生念頭，一直誤以為是睡眠問題。

蔣中懿多次將超標5至10倍的強效鎮靜劑（丙泊酚、咪達唑崙等）混入女友小文的飲品中，或用浸藥棉布捂住其口鼻，致其深度昏迷後實施強姦。（新民晚報）

據此，法院認定蔣中懿至少七次在伴侶失去意識時強姦，主審法官科彭萊特納（Markus Koppenleitner）指其行為「極度蔑視人類和女性」。最終，蔣中懿因兩項謀殺未遂、七項嚴重強姦及侵犯私隱等罪，被判入獄11年3個月。

最終，蔣中懿因兩項謀殺未遂、七項嚴重強姦及侵犯私隱等罪，被判入獄11年3個月。（新民晚報）

迷姦集團橫行德國 7名核心成員為中國知識精英

德國《日報》報道，蔣中懿案件與此前德國警方調查的一個跨國網絡犯罪群組有關。這個犯罪群組的核心是一個叫「德國老司機駕校」（德語：Fahrschule für Experten in Deutschland）的Telegram加密群組，成員在群內交流如何迷姦女性、分享藥物來源等資訊。

據悉，在該群組成員超4000人，以隱晦暗語交流，他們自稱為「司機」（德語： Fahrer）；把受害者女性稱之為「汽車」（德語：Autos）；熟人或伴侶被稱為「私家車」（德語：Privatautos)；迷藥則被稱為「汽油」（德語：Tanken）；外貌較為出眾者則被稱為「豪華車」（德語：Luxusautos)；當受害者因藥物影響而失去意識後，則被稱為「死豬」（德語：tote Schweine)。

2024年9月，德國黑森州（Hessen）警局用中、英、德三種語言發佈的警情通告。呼籲年輕中國女性謹防一名很可能是中國籍的連環強姦案犯。（新京報）

值得注意的是，該群組8名核心成員，除一人外，其餘7人為中國留德知識精英。

根據德國警方及檢方調查，已確認的受害者分佈於德國多個城市，以及荷蘭部分地區。受害者多為在德國生活的中國女性，她們中有當地留學生、尋找租客的房東，也包括被告的鄰居、朋友或當時的交往對象。

跑車公司經理直播迷姦女租客 北大醫學碩士線上提供用藥建議

在這之中，最先被捕的是「德國老司機駕校」群組的管理員張大鵬（Dapeng Z.），他就職於路特斯汽車公司（Lotus），為該企業的IT經理。他於哈爾濱工業大學畢業，並在圖賓根大學的信息技術專業取得了本碩連讀學位。

最先被捕的是「德國老司機駕校」群組的管理員張大鵬（Dapeng Z.）就職於路特斯汽車公司（Lotus），為該企業的IT經理。（新京報）

2024年下半年，法蘭克福警方接獲多名受害者報案，稱她們在看房過程中遭不明人士下藥後失去意識並遭性侵。經由對受害者體內殘留藥物及現場DNA證據比對分析，警方鎖定居住於法蘭克福近郊的張大鵬為主要嫌疑人。

同年11月，張大鵬被警方逮捕。德國媒體報道，他冒充女性身份，或藉口為女朋友租房，通過小紅書和微信與受害人預約看房，在看房過程中用藥物迷暈受害者並實施性侵。

張大鵬曾在小紅書的賬號上發佈了很多關於攝影的內容。（新京報）

此外，團隊另一名核心成員，32歲的邵之霆來自上海，在北京大學獲得醫學碩士學位後，赴德國柏林夏里特醫院攻讀博士學位。網民還發現，他曾是中國國家獎學金獲得者，在核心醫學期刊上發過關於晚期尿路系統癌症治療進展的論文。

檢方指出，自2024年加入核心群組後，邵之霆多次在聊天紀錄中指導如何配置可使受害者失去記憶的藥物，並曾在張大鵬進行性侵過程的直播中提供用藥建議，以維持受害者處於無法反抗狀態。

德國檢方也指控，邵之霆2019年至2021年在中國居住期間，也曾實施多次性侵犯行為。由於德國法律對部分嚴重性暴力犯罪具有域外管轄權，相關海外行為也被納入柏林地方法院的起訴範圍。

網民從河北醫科大學公眾號找出疑似邵之霆的照片。（網絡圖片）

核心成員先後落網 網傳其中一人畏罪輕生

據《聯合早報》報道，在中德兩國警方透過執法合作，先後在慕尼黑、柏林和洛杉磯等地拘捕了蔣中懿、周同、邵之霆、許徐開元與翁思哲等該群組的主要成員。

2025年8月，柏林地方法院判處周同五年九個月徒刑。今年2月，涉及22項罪名的張大鵬被法蘭克福地方法院判刑14年徒刑，蔣中懿上月在慕尼黑被判處11年三個月監禁。負責從中國走私麻醉藥至德國的許徐開元據傳在德國漢堡落網後畏罪輕生。此外，邵之霆的案件預計本月中旬宣判。