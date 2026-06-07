26歲妻童年遭親戚性侵罹雙相情感障礙輕生　癡情夫留絕筆信殉情

2025年4月11日，33歲的謝家振在社交平台留下絕筆信後離世。此時，距離他26歲的妻子黃汶雯因重度雙相情感障礙服用過量藥物去世，僅僅過去4個月。而悲劇的源頭，是一段被隱瞞了十幾年的殘酷秘密——黃汶雯幼時曾遭男親戚性侵。

這段童年創傷此後演變成嚴重的精神疾病，並在兩人試圖尋求法律援助卻因「證據不足」未獲立案後徹底崩潰。



被隱瞞十幾年的性侵秘密

《新黃河》報道，黃汶雯生於1998年，14歲被醫院診斷為重度抑鬱，2018年確診為雙相情感障礙，並第一次出現自殺行為。此後多年，她多次企圖結束生命，每一次都被搶救回來。

2022年的某個夜晚，在又一次自殺被搶救後，黃汶雯最終向母親林玲說出埋藏心底多年的秘密：七八歲時，她被家中一位男親戚性侵。林玲得知真相後不敢張揚，她沒有報案，選擇自己開導女兒。在母親的寬慰下，黃汶雯的狀況似乎有好轉，開始願意走出家門，經人介紹認識了謝家振。

婚姻未治癒創傷 警方未立案成催命符

2024年2月24日，黃汶雯與謝家振在深圳領證結婚。然而，童年的創傷並未因婚姻癒合，同年6月，謝家振發現妻子在夫妻生活方面出現應激反應和恐懼，追問之下，對方痛哭失聲，說出了童年被性侵的經歷。

2024年2月24日，黃汶雯與謝家振在深圳領證結婚。（新黃河）

謝家振得悉後報警，但最後因證據不足無法立案。性侵黃汶雯的男親戚事後更反指林玲母女「敲詐勒索」，兩家的關係徹底破裂。報案未果後，黃汶雯的病情再度惡化。

2024年12月11日，黃汶雯發信息問母親周末去汕頭的行程，又訂好月底去泰國的機票酒店。當晚七時許，林玲收到女兒的信息稱「媽，我要走了」，家人趕回家查看，發現黃汶雯服用過量安眠藥，送院搶救後不治。

因證據不足，警方沒有立案。（新黃河）

丈夫留下絕筆隨妻而去

此後4個月，謝家振每日為亡妻上香、擺碗筷和照片吃飯，不舍丟棄任何遺物。2025年初，他帶妻子照片赴泰國完成兩人原定旅行。從泰國回來後，仍每周去岳母家一兩次。

林玲表示，當時看不出有異常，亦曾勸女婿向前看。謝家振沒有抗拒也沒有接受，只是繼續每周來吃飯聊天，不提妻子，一如往常。

2025年4月11日，林玲有事不在家，未如往常讓女婿回家吃飯。當晚，謝家振在社交平台留下近千字遺書後離世，年僅33歲。他在遺書提到，「我的確累了，我想好好休息了，我要結束的並不是生命而是痛苦」。

林玲表示，她將女兒的童年遭遇公開，是想讓其他小朋友和家長不幸遇到同類事件時，知道要如何面對，「孩子小時候受了傷害，要立馬跟家人說，不能自己憋著。長大了有羞恥心，更不敢說」。

專家分析童年性侵受害者的心理機制與救助

事件被曝光後，有人提出了多重追問：一個有十餘年精神疾病史、童年遭嚴重創傷的年輕女性，社會系統是否有效承接？一個失去摯愛後陷入延長哀傷障礙的丈夫，他的痛苦是否被真正看見？一個先後失去女兒和女婿的母親，她的愧疚與呼救又該如何安放？

山東師範大學心理學部教授陳光輝表示，被性侵在大多數文化環境中都是兼具傷害、羞恥以及隱私性的事件，大多數人的本能反應通常是保持沉默。只有到個體內心足夠強大或嚴重危及生命時，受害者才會願意披露出來。

他分析，童年期不敢說的心理機制包括創傷性恐懼與威脅內化；認知不成熟，低齡兒童分不清愛撫與侵害的區別；依戀綁架與愧疚感，受害後會自責「是我做錯事」；信任崩塌，潛意識認定說了沒人信；以及解離心理防御，大腦自動割裂痛苦記憶。

陳光輝指出，童年性侵受害者的救助需要多系統聯動，包括強制報告制度真正落地；建立一站式取證和心理援助機制；加強對親屬性侵的預防和懲治；消除社會偏見，讓受害者敢於求助。