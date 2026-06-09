身家達650億　惠州首富、勝宏科技董事長陷「電梯親密影片」醜聞

今年4月才剛登陸港交所主板、總市值突破3000億元（人民幣，下同）的內地PCB（印刷電路板）行業龍頭「勝宏科技」，其董事長陳濤近日陷入「電梯親密影片」醜聞。



據內媒《南方都市報》報道，6月6日，抖音暱稱為「珍珍Janice」的用戶在社交媒體發佈多條涉及勝宏科技董事長陳濤的私生活信息。她稱陳濤與自己存在感情糾紛，並配有疑似影片聊天畫面、聊天截圖等材料。

影片及圖片內容顯示其中有一段疑似電梯CCTV畫面，該女子與陳濤有拉手、親吻等親密舉動，引發網民關注。

A股半天蒸發超過200億

對此，勝宏科技回應內媒稱，網傳影片及相關信息所反映的內容與公司的生產經營活動無關，當前公司生產經營活動一切正常、訂單充沛，各項工作均在有序推進中。

受負面消息影響，勝宏科技AH股在8日（周一）急跌，內媒指其A股一度暴跌超9%，半天市值蒸發超過200億元（人民幣，下同）。不過勝宏科技的股價在9日（周二）早上回升，AH股一度反彈超7%。

為英偉達核心供應商 去年夫婦身家暴漲560億成惠州首富

綜合《每日經濟新聞》、《紅星新聞》報道，在2003年，31歲的陳濤創辦勝華電子（勝宏科技前身），主攻雙面PCB業務。2006年，勝宏科技正式成立，總部設立在廣東惠州，2015年在創業板上市。

勝宏科技董事長陳濤。（鳳凰財經網）

2020年，勝宏科技進入英偉達供應鏈中，開始為英偉達提供PCB產品。數據顯示，2025年全年，英偉達GB200/GB300相關產品，將給勝宏科技帶來超過100億元的營收，佔其總營收的60%以上。

今年1月31日晚，英偉達行政總裁黃仁勳在台北設宴款待供應鏈夥伴。這場聚會也被台灣外界稱為「兆元宴」，勝宏科技董事、實控人陳濤作為唯一一家中國大陸企業的董事長連續兩年現身「兆元宴」，出現在與黃仁勳的合影中。

陳濤與黃仁勛在台北「兆元宴」上的合影，他是唯一來自大陸的座上賓。（鳳凰財經網）

此外，搭乘AI算力爆發的東風，勝宏科技股價去年累計漲幅超5倍，一度被視為PCB超級明星股。2025年4月，勝宏科技赴港交所上市。

《2025年胡潤百富榜》顯示，陳濤、劉春蘭夫婦身家一年暴漲560億，達到650億元，排名飆升495位，一舉成為廣東惠州首富。