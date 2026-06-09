中國2艘超大型油輪同時交付創紀錄　希臘船東代表連喊3次非常滿意

6月5日，恆力重工集團有限公司兩艘30.6萬載重噸超大型油輪（VLCC）「EVROS」號和「ACHELOOS」號命名交付，創造了全球造船行業新紀錄。據悉，此次交付的兩艘VLCC均為希臘航運巨頭Dynacom打造，截至目前，Dynacom在恆力重工下單多型散貨船及油輪超40艘，其中已交付17艘船舶。



恆力重工集團有限公司兩艘30.6萬載重噸超大型油輪（VLCC）「EVROS」號和「ACHELOOS」號命名交付。（科技日報）

恆力重工集團有限公司兩艘30.6萬載重噸超大型油輪（VLCC）「EVROS」號和「ACHELOOS」號命名交付，創造了全球造船行業新紀錄。（人民網）

恆力重工集團有限公司兩艘30.6萬載重噸超大型油輪（VLCC）「EVROS」號和「ACHELOOS」號命名交付，創造了全球造船行業新紀錄。（人民網）

Dynacom船東代表連讚「非常滿意」 目前下單已超40艘

綜合《人民網》、《科技日報》報道，據悉，此次交付的兩艘VLCC均為希臘航運巨頭Dynacom打造，Dynacom是全球航運業極具影響力的船東之一，也是恆力重工的首批海外船東和重要合作夥伴。此前恆力重工自主研發建造的首艘30.6萬噸VLCC，正是為其打造。

在交付現場，許多船東代表及船員興奮地和油輪合影留念。（人民網）

在交付現場，許多船東代表及船員興奮地和油輪合影留念。（人民網）

在交付現場，許多船東代表及船員興奮地和油輪合影留念。Dynacom公司船東代表、駐廠經理帕諾喬斯（Nektarios Panotzios）在交付現場激動讚歎「非常滿意！非常滿意！非常滿意！」

Dynacom公司船東代表、駐廠經理帕諾喬斯在交付現場激動讚歎「非常滿意！非常滿意！非常滿意！」（人民網）

帕諾喬斯稱，期待更多的船隻達成合作。（人民網）

帕諾喬斯表示，這兩艘非常現代的輪船展現了造船的新技術，「有兩個主要優勢，第一個是質量，第二個是交貨批次。」帕諾喬斯稱，期待更多的船隻達成合作。

截至目前，Dynacom在恆力重工下單多型散貨船及油輪超40艘，其中已交付17艘船舶。

自主研發設計 採用最新節能環保裝置

恆力重工的30.6萬載重噸VLCC。（恆力集團新聞宣傳部）

恆力造船（大連）有限公司副總經理王雷介紹，此次交付的VLCC由恆力重工自主研發設計，總長332.8米、型寬60米、型深30米，航速14.5節。該船型兼具安全、綠色、舒適、環保等優勢，採用了新一代脫硫、脫硝技術及最新節能環保裝置，符合最新國際綠色環保要求。

據介紹，該船的發動機總裝車間可年產船舶發動機達180台，實現LNG、LPG、甲醇、氨四種低碳零碳雙燃料全覆蓋。

提前3月交付 恆力「未來工廠」佈置10條智能化產線

恆力重工「未來工廠」。（恆力集團新聞宣傳部）

在交付效率方面，此次交付的兩艘VLCC從同一船塢同時出塢下水，從塢內建造到命名交付一氣呵成，單船較合同交期至少提前了三個月。

據悉，恆力造船「未來工廠」已佈置10條智能化產線，同時依靠分段、總段大型化等「大工藝」，實現了效率提升。與此同時，藉助人工智能等前沿技術，企業已實現從設計、採購、製造到質量管控的全流程系統運營。

報道指出，目前恆力重工手持訂單已排至2030年，客戶基本均來自海外。據克拉克森數據顯示，2026年一季度，全球75艘VLCC訂單中，中國船企承接69艘，市場份額高達92%，折射出中國強大的產業配套能力和綜合成本優勢。