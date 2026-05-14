訂單已排至2028年　江蘇廠房日產3台巨輪引擎　告別外國技術依賴

在江蘇鎮江的船舶發動機裝配車間，不同型號和功率的發動機正在組裝。這些「大國重器」正同步排產，工人師傅們正加緊趕交付，現在訂單已經排到了2028年。記者所在的這個車間，有半個足球場大，能同時生產三四十種不同型號的發動機。



揭秘萬噸巨輪的「超級心臟」

這台發動機是目前我國船用中速發動機裏動力最強的。剛開始組裝，還只是一個機架，再過二十幾天，就能變成一個「超級心臟」。

這麼厲害的發動機不是一家工廠造出來的，研發設計在上海，裝配在江蘇，7月份又將應用到浙江的運輸船上。（新華網）

組裝好的原型機，有兩層樓高，將近140噸重，是名副其實的「超級心臟」。它不僅體型大，力氣更大。能容納幾千人的大型郵輪，5台這樣的發動機就能驅動。

長三角協同造重器 爆款訂單排至2028年▼▼▼

以前這樣的發動機我國完全依賴進口，現在從設計到製造全流程自主可控，性能達到國際先進水平，打破了國外的技術壟斷，讓中國船裝上「中國心」。

長三角一體化「朋友圈」協同造大船

其實，這麼厲害的發動機不是一家工廠造出來的，研發設計在上海，裝配在江蘇，7月份又將應用到浙江的運輸船上。

車間裏正在吊裝很多零部件，工作人員告訴記者，組裝一台發動機，需要上千個零部件，而這些配件70%來自長三角地區，配件當天就能到廠，組裝起來也更快，這裏平均每天能下線三台發動機。

在江蘇鎮江的船舶發動機裝配車間，不同型號和功率的發動機正在組裝。（新華網）

一條長江水道，直接串聯起了研發、製造、應用的完整閉環，這也是長三角一體化協同發展、打造國際科創中心的生動寫照。

十年來，長江經濟帶「關、改、搬、轉」近萬家化工企業，沿江產業告別分散布局、低效競爭，向着集群化、高端化、綠色化加速邁進，累計培育41個國家先進製造業集群、30個國家級戰略性新興產業集群，數量分別佔全國的51%和45%，彰顯出強大的集聚效應和競爭力。

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