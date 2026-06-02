黃仁勳宣布：英偉達聯手宇樹科技打造1.8米人形機器人

6月1日，英偉達（又稱輝達，Nvidia）行政總裁黃仁勳宣佈，英偉達已與宇樹科技合作，推出新一代人形機械人參考設計H2+，也被稱為Isaac GR00T系統，以加速全球人形機械人行業創新。



黃仁勳介紹英偉達的Isaac GR00T人形機械人開發參考平台和基礎模型計劃。（Reuters）

宇樹H2造「身體」 英偉達提供「大腦」和算力

綜合《上觀新聞》、《紅星新聞》報道，黃仁勳1日在台北GTC大會上稱，英偉達與宇樹科技合作的系統也被稱為Isaac GR00T系統，在這套系統中，宇樹科技提供H2人形機械人本體，英偉達則提供AI計算平台、機械人基礎模型和仿真系統支持。此外，機械人還搭載了總部位於新加坡的Sharpa公司製造的五指機械手。

這套系統將宇樹科技的H2人形機械人與英偉達的Jetson Thor硬件相結合，後者搭載了用於設備端人工智能（AI）運算的Blackwell GPU。

宇樹H2機械人。（紅星新聞)

黃仁勳表示，這套系統已經完成整體集成，機械人本體擁有31個自由度，每隻機械手擁有25個自由度，整機身高約1.8米、重量約68公斤。他還開玩笑稱，這身高和體重「就和我差不多」。

英偉達已與宇樹科技合作，推出新一代人形機械人參考設計H2+。（Nvidia）

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）等媒體報道，宇樹科技已成為英偉達首款面向研究人員的機械人系統合作方。史丹福大學機械人中心、蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）、加州大學聖地亞哥分校的高級機械人與控制實驗室等已確認計劃採用。

值得注意的是，宇樹科技是多家採用英偉達技術的機械人製造商之一。除宇樹外，智元機械人、銀河通用和優必選等中國企業，也已使用英偉達Jetson AGX Thor量產模塊，為其最新機械人硬件產品提供算力支持。

據《IT之家》從英偉達公告獲悉，英偉達Isaac GR00T參考人形機械人將於2026年底由宇樹推出。

在北京亦莊舉行的2025世界機械人大會展館內，觀眾在宇樹機械人展台觀看機械人拳擊展示。（澎湃新聞）

宇樹科技IPO火速過會

同日，宇樹科技股份有限公司正式通過上海證券交易所上市審核委員會審議。從IPO申請獲受理到過會，宇樹科技僅用了73天，創下了今年A股硬科技IPO過會的最快紀錄；這也是繼長鑫科技之後，科創板預先審閱機制落地後的第二單標桿案例。宇樹科技此次IPO計劃募集資金為42.02億元人民幣。