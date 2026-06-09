海南十大旅遊名片吸港客　李梓敬：瓊港可加強航天文旅合作

「逐夢航天·自貿海南」2026香港媒體達人赴瓊交流採風活動啟動儀式9日在海口舉行。海南與香港地緣相近、人緣相親，旅遊互動頻繁。香港是海南重要的入境旅遊客源市場，而海南獨特的熱帶海島風光與日益完善的旅遊服務，也吸引着越來越多香港遊客前來休閒度假。



活動現場，海南省旅遊和文化廣電體育廳廳長陳鐵軍發佈海南旅遊十大名片，涵蓋熱帶海島風光、生態環境、免簽政策、歷史文化、海洋旅遊、醫療康養、購物天堂、航天旅遊、兩環旅遊公路以及高性價比的消費環境等。他表示，希望瓊港雙方攜手共享自貿港新機遇，也歡迎香港同胞到海南投資興業、康養旅居、觀光度假。

海南省旅遊和文化廣電體育廳廳長陳鐵軍。（香港01記者 攝）

香港立法會議員李梓敬。（香港01 記者攝）

香港立法會議員李梓敬表示，期待通過此行，加深香港同胞對海南的了解與認識，推動兩地經濟文化交流與合作邁向新台階。

李梓敬特別提到，近期首位香港航天員黎家盈出征太空，成為全城熱議話題。海南文昌航天發射場是中國首個濱海發射場，具備獨特的科普旅遊價值。他建議瓊港在航天文旅、太空經濟等方面加強合作，助力兩地產業聯動發展。