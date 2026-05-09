三亞千元瀨尿蝦風波反轉？官方指價格無違規　43歲老闆疑「激死」

近日，內地一名女遊客控訴，在三亞旅遊時由網約車司機介紹到一家海鮮店，未料4隻瀨尿蝦（內地稱皮皮蝦）索價高1035元（人民幣，下同），質疑網約車司機和店家聯合做局「宰客」。據《紅星新聞》報道， 5日三亞市市場監管局對海鮮店涉嫌商業賄賂案立案調查。然而7日女遊客回復媒體時指，三亞市12345回應指海鮮價格正常。



隨着女遊客在網上爆料引發熱議，海鮮店收到多起威脅電話。內地媒體指，海鮮店43歲的老闆事前已腦出血，「瀨尿蝦價格」風波發生後在5日去世，店舖也已經暫停結業。海鮮店老闆表弟稱，店內海鮮未超出調控價格，更表示當時已告知遊客海鮮價格，「若她覺得貴，當時可以退掉」。



這名消費者指，4隻瀨尿蝦索價1035元太貴。（小紅書@半夜去殺豬）

遊客質疑司機與店家串通宰客

這名女遊客在小紅書爆料，5月4日在三亞某餐廳用餐共消費1815元（人民幣，下同），其中四隻瀨尿蝦要價1035元，懷疑當時是由網約車司機載往指定餐廳，被司機與店家串通聯合欺騙，隨後事件迅速在網絡發酵。

6日凌晨，三亞市市場監督管理局發佈通報指，已聯合相關部門介入調查，並向遊客啟動已啟動先行賠付機制，退回在海鮮店消費的1815元。然而5月7日，女遊客接受《紅星新聞》採訪，指她收到三亞市12345回復，稱經過調查，認定海鮮價格沒問題。

報道指，海鮮店售賣的泰國瀨尿蝦進貨價為480元一斤，售價756元一斤，差價率57.5%，符合三亞針對海鮮設定的60%差價率上限。

隨後輿論出現反轉，不少網民在這名遊客的小紅書留言，並在她最初發佈「4隻皮皮蝦花了1035元」的帖子下要求她退回1815元，但她就回應｢我從未收到一分錢，根本就沒有賠付給我，｣隨後女遊客刪除相關帖子，並且她的社交帳號也檢索不到。

消費者曬出截圖，顯示賠付金已被退回。（極目新聞）

對於三亞市當局指已啓動賠付機制，這名消費者在社交帳號稱，沒有收到任何賠付。（小紅書@半夜去殺豬）

據《羊城晚報》9日報道，女遊客坦言，調查期間三亞相關部門確實有先行賠付，也詢問過要不要先把錢打過來，但當時她拒絕了，後續12345發短訊告知，當時消費的海鮮價格符合當地市場調控價，「那我更加不存在去收這個錢了」。

疑被輿論風波擊垮 海鮮老闆去世 店舖灰心結業

據《九派新聞》報道，「瀨尿蝦價格」風波前，海鮮店老闆已身體不好腦出血，隨後便在5日去世，年僅43歲，留下妻子與一對年幼子女。

《澎湃新聞》報道嘖，店主是因病去世，親友趕回家辦理後事，雖然店鋪停業，但有臨時工作人員在看管海鮮，店主家屬表示，「他（店主）之前有一些基礎疾病，也不知道怎麼回事，腦幹出血，沒有搶救過來，（店主妻子）人現在在床上，一會暈倒」，報道指店主妻子情緒崩潰。

據海鮮店老闆表弟劉先生（化姓）稱，三亞政府對海鮮有指導價，超過指導價後台報警器會提示，店內有26個監控，從撈海鮮到上桌，全程有錄像，撈完海鮮當着客人的面過秤，等到客人確認簽字後才做菜。

他指當時女遊客點了3份海鮮，其中1份生蠔不滿意就退了。對於瀨尿蝦價格過高的爭議，他稱這是泰國瀨尿蝦，進貨價昂貴480元一斤，店鋪售價為756元一斤，並未超出調控價格，也表示若這名遊客若覺得價格貴，當時可以退掉。

另外，劉先生稱，表哥（海鮮店鋪老闆）有基礎病，事情發生前已腦出血，5日得知此事沒多久後就去世。目前，店鋪已暫停營業，劉先生還表示近日店鋪收到多起威脅電話，之後不打算繼續開業了。