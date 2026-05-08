三亞4隻瀨尿蝦1035元遊客拒收賠款　海鮮店涉串通網約車遭停業

近日，網名為｢半夜去殺豬｣的消費者在社交平台發帖，稱她在海南三亞旅遊時，由網約車司機介紹到一間海鮮店宵夜，未料4隻瀨尿蝦索價高1035元（人民幣，下同），事件引發網絡熱議。5月6日，三亞市監管局發佈通告，指已啟動先行賠付機制。



據《紅星新聞》7日報道，這名消費者稱收到三亞市12345（內地政務服務便民熱線）回復，指她當日消費海鮮的價格正常。同時她也明確表示，沒收到退款，「先行凍結賠付的款項已經劃走了，我們也沒要這個錢。」這名消費者曬出三亞放心游平台頁面截圖，5月5日有一筆處於凍結狀態的賠付金，5月7日這筆賠付金額已被退回。



另外，三亞市市場監管局指已對海鮮店涉嫌商業賄賂案立案調查，目前該海鮮店已停業。



消費者曬出截圖，顯示賠付金已被退回。（極目新聞）

這名消費者指，4隻瀨尿蝦索價1035元太貴。（小紅書@半夜去殺豬）

內地網民在社交平台發帖，稱在海南三亞旅遊時被海鮮店宰客。（小紅書@半夜去殺豬）

當晚的消費賬單。（小紅書@半夜去殺豬）

一名網名為｢半夜去殺豬｣的消費者在小紅書發帖，稱在三亞旅遊時打算去吃宵夜，被網約車司機介紹到一家海鮮店，但沒想到踩雷了。她曬出的圖片可看到，5月4日晚在海鮮店用餐時點了中號紅花蟹、大號泰國瀨尿蝦、椰子飯及部分酒水飲品，4人共計消費1815元。

這名消費者稱，餐費中4隻瀨尿蝦竟高達1035元。兩隻中等紅花蟹605元，質疑店家存在宰客行為，指會撥打12345投訴。賬單顯示，泰國瀨尿蝦的單價為每千克1512元；另一張點菜單則標註「大泰蝦」4隻，單價756元。

評論區多名網民稱價格過高。微博有不少網民聲援她，指明顯是網約車司機和海鮮店的拉客套路，司機負責把遊客拉到指定餐廳，事後拿高額返點，遊客成待宰的羔羊。

6日凌晨，三亞市市場監督管理局微信公眾號發佈通報指，注意到有網民反映一海鮮店存在價格過高的問題，已聯合相關部門介入調查，目前三亞放心游平台已啟動先行賠付機制。一旦查實存在違法違規行為，將依法從嚴處理，絕不姑息。

據《極目新聞》報道，這名消費者稱之前不了解瀨尿蝦的市場價格，誤以為菜單上標註的756元是每公斤的價格。涉事海鮮店工作人員則回應稱，店內海鮮均明碼標價，大蝦與小蝦的價格不一樣，售賣的價格也要參考進貨價，近幾日大號瀨尿蝦的價格為700多元一斤。

對於三亞市當局指已啓動賠付機制，這名消費者在社交帳號稱，沒有收到任何賠付。（小紅書@半夜去殺豬）

事後也有網民質疑這名消費者「明碼實價不嫌貴，吃完就就嫌貴」，在她小紅書帳號留言，要求她把錢退給三亞市場監督管理局，但她就回應｢我從未收到一分錢，根本就沒有賠付給我。｣

據《紅星新聞》報道，5月7日，這名消費者稱收到三亞市12345回復，指對照當地三亞市海鮮餐飲店鮮活海鮮品調控價格，她當日消費海鮮的價格未超出調控價格。另外，三亞市市場監管局協同交通局調查涉事網約車司機，並已對海鮮店涉嫌商業賄賂案立案調查。

涉事海鮮店已暫停營業。（極目新聞）

同時她明確表示，沒收到退款，「先行凍結賠付的款項已經劃走了，我們也沒要這個錢。」她曬出三亞放心游平台頁面截圖，5月5日有一筆處於凍結狀態的賠付金，5月7日上午9時許，這筆賠付金額已被退回。

面對媒體求證消費者反饋的情況是否屬實，三亞市市場監督管理局工作人員就指，等調查結束後，會發佈官方通報，具體情況以通報內容為准。

目前，這名消費者在小紅書投訴該海鮮店的內容已不可見。另據《極目新聞》報道，涉事海鮮店已暫停營業。