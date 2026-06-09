兄弟擅闖海南網紅秘境海灣　一人遭大浪捲走　屍體隔日找到

6月7日下午，海南省萬寧的網紅景點——東澳鎮神州半島第四灣，發生一宗遊客溺亡事故。當地村民稱，兩名遊客私自進入第四灣遊玩，結果一人被海浪捲走。8日，內媒從當地派出所獲悉，墜海男子的遺體已被找到，目前正在打撈。



當地一村民告訴內媒記者，事發後，是他帶領救援人員到的現場。那名倖存者和墜海男子是兩兄弟。神州半島第四灣很偏僻，必須從第三灣徒步過去，兩灣之間約2公里，都是叢林小路。

海南省萬寧神州半島第四灣景色▼▼▼

+ 2

該村民說：「外地遊客都會在當地找嚮導帶着玩，下午3點鐘後會漲潮，浪也大，一般不會有人帶遊客過去。」

萬寧市東澳鎮鎮政府一工作人員告訴內媒記者，目前神州半島第三灣、第四灣禁止遊客進入，鎮裏已派人在所有通往該海域的出入口、臨海道路、灘塗便道等處設卡。

【延伸閲讀】男子內地泳池跳水頭撞池底送院不治 家屬控漂浮16分鐘無人救（點擊放大瀏覽）