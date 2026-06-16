01海南直擊｜走進中國唯一｢醫療特區｣　醫療旅遊+新藥先行先試

撰文：盛昀
出版：更新：

海南博鰲樂城醫療旅遊先行區是中國唯一的「醫療特區」，有包括特許醫療、特許研究等支持政策。區內醫院負責人對《香港01》記者表示，當地的醫療資源可以和香港形成互補，且海南還具有醫療旅遊以及價格方面的獨特優勢。

博鰲樂城「永不落幕」國際創新藥械展。（盛昀 攝）
講解員在介紹「永不落幕」國際創新藥械展。（盛昀 攝）

《香港01》記者6月9日到海南省博鰲樂城醫療旅遊先行區參觀，了解這個中國唯一的「醫療特區」，同時參觀了先行區內的鵬博（海南）硼中子醫院、華西樂城醫院以及特首李家超曾到訪的德雅醫院。

博鰲樂城國際醫療旅遊先行區是什麼？

據介紹，海南自由貿易港博鰲樂城國際醫療旅遊先行區是全中國唯一的「醫療特區」，2013年，國務院批覆同意設立樂城先行區，並賦予九項獨一無二的支持政策，可概括為「四個特許」：特許醫療、特許研究、特許經營和特許國際交流。

博鰲樂城「永不落幕」國際創新藥械展。（盛昀 攝）
博鰲樂城「永不落幕」國際創新藥械展。（盛昀 攝）

海南的優勢在於醫療旅遊

特首李家超2023年曾到訪博鰲樂城先行區第一家港資的醫療機構，即專注輔助生殖專科的婦產醫院海南德雅醫院。海南德雅醫院管理公司董事長駱勝威女士《香港01》對記者介紹，他們醫院選擇落地海南，是因為比較看好內地的市場，「病人的基數在這裏」，但醫院也會常常和香港進行技術交流。

海南德雅醫院。（盛昀 攝）
海南德雅醫院管理公司董事長駱勝威女士。（盛昀 攝）

駱勝威直言，因為香港技術本就先進，所以院中來自香港的病人不多。但她還是提到，海南的優勢在於醫療旅遊，「因為我們這裏海南空氣、陽光、水、食材都是最優的。人來到這裏會很放鬆、會很健康，沒有那麼擁擠，沒有那麼多的壓迫感。」她還提到，海南封關後的變化更大了。目前海南約對八十多個國家免簽，「國際的病人來了就方便了。」

未來擬納香港保險

四川大學華西樂城醫院國際醫療中心主任于洋對記者介紹，雖然已在美國或者歐洲上市的新藥在香港也很容易用到，但如果有些新藥並沒有在香港上市的話，海南就可以做互補。除此之外，華西醫院也會有一些自研的原創技術。「很多患者也可以到海南來享受更低的治療價格，享受配合醫療旅遊的康養。」

四川大學華西樂城醫院國際醫療中心主任于洋。（盛昀 攝）
四川大學華西樂城醫院。（盛昀 攝）

他介紹，目前華西樂城醫院也正跟香港的醫療機構以及學校加強互動合作，很多香港的保險產品未來也會加入博鰲樂城的醫療機構。于洋表示，香港的國際化做得非常好，而華西樂城醫院現在也想吸引外籍患者，所以希望能和更多香港專家聯動，借鑒國際視野。

01海南直擊｜興隆咖啡谷匯聚21地歸僑　後人憶帶種子回國艱險重重海南十大旅遊名片吸港客　李梓敬：瓊港可加強航天文旅合作01海南直擊・有片｜長征五號火箭搭載通信技術試驗衛星成功發射兄弟擅闖海南網紅秘境海灣　一人遭大浪捲走　屍體隔日找到廣西遊客海口散步落水　漂流七天生吞螃蟹被曬到流膿終被漁民救起
海南
內地醫療