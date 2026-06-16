01海南直擊｜走進中國唯一｢醫療特區｣　醫療旅遊+新藥先行先試

海南博鰲樂城醫療旅遊先行區是中國唯一的「醫療特區」，有包括特許醫療、特許研究等支持政策。區內醫院負責人對《香港01》記者表示，當地的醫療資源可以和香港形成互補，且海南還具有醫療旅遊以及價格方面的獨特優勢。



博鰲樂城「永不落幕」國際創新藥械展。（盛昀 攝）

講解員在介紹「永不落幕」國際創新藥械展。（盛昀 攝）

《香港01》記者6月9日到海南省博鰲樂城醫療旅遊先行區參觀，了解這個中國唯一的「醫療特區」，同時參觀了先行區內的鵬博（海南）硼中子醫院、華西樂城醫院以及特首李家超曾到訪的德雅醫院。

博鰲樂城國際醫療旅遊先行區是什麼？

據介紹，海南自由貿易港博鰲樂城國際醫療旅遊先行區是全中國唯一的「醫療特區」，2013年，國務院批覆同意設立樂城先行區，並賦予九項獨一無二的支持政策，可概括為「四個特許」：特許醫療、特許研究、特許經營和特許國際交流。

博鰲樂城「永不落幕」國際創新藥械展。（盛昀 攝）

博鰲樂城「永不落幕」國際創新藥械展。（盛昀 攝）

海南的優勢在於醫療旅遊

特首李家超2023年曾到訪博鰲樂城先行區第一家港資的醫療機構，即專注輔助生殖專科的婦產醫院海南德雅醫院。海南德雅醫院管理公司董事長駱勝威女士《香港01》對記者介紹，他們醫院選擇落地海南，是因為比較看好內地的市場，「病人的基數在這裏」，但醫院也會常常和香港進行技術交流。

海南德雅醫院。（盛昀 攝）

海南德雅醫院管理公司董事長駱勝威女士。（盛昀 攝）

駱勝威直言，因為香港技術本就先進，所以院中來自香港的病人不多。但她還是提到，海南的優勢在於醫療旅遊，「因為我們這裏海南空氣、陽光、水、食材都是最優的。人來到這裏會很放鬆、會很健康，沒有那麼擁擠，沒有那麼多的壓迫感。」她還提到，海南封關後的變化更大了。目前海南約對八十多個國家免簽，「國際的病人來了就方便了。」

未來擬納香港保險

四川大學華西樂城醫院國際醫療中心主任于洋對記者介紹，雖然已在美國或者歐洲上市的新藥在香港也很容易用到，但如果有些新藥並沒有在香港上市的話，海南就可以做互補。除此之外，華西醫院也會有一些自研的原創技術。「很多患者也可以到海南來享受更低的治療價格，享受配合醫療旅遊的康養。」

四川大學華西樂城醫院國際醫療中心主任于洋。（盛昀 攝）

四川大學華西樂城醫院。（盛昀 攝）

他介紹，目前華西樂城醫院也正跟香港的醫療機構以及學校加強互動合作，很多香港的保險產品未來也會加入博鰲樂城的醫療機構。于洋表示，香港的國際化做得非常好，而華西樂城醫院現在也想吸引外籍患者，所以希望能和更多香港專家聯動，借鑒國際視野。