01海南直擊｜興隆咖啡谷匯聚21地歸僑　後人憶帶種子回國艱險重重

海南是中國重要的咖啡產地，位於海南萬寧的興隆便是以咖啡聞名的小鎮，當地居住着來自21個國家或地區的華僑後代。有華僑後人對《香港01》記者表示，先輩們從外國帶回來很多珍貴的植物種子到海南種植，「他們雖然遠赴海外，但心中始終牽掛祖國。」



咖啡谷。（盛昀 攝）

咖啡豆。（盛昀 攝）

《中新社》曾報道，20世紀50年代，來自21個國家和地區的歸僑在興隆華僑農場安家落戶，帶來咖啡種子和種植技術，也將喝咖啡的習慣和製作、沖泡的手藝帶到這片土地。

據「海南旅文」公眾號介紹，興隆咖啡谷地處北緯18度「世界咖啡黃金帶」，該咖啡谷主要種植中粒種羅布斯塔咖啡豆，並採用「林下間種」生態模式，令咖啡樹與椰子樹、檳榔樹共生。

園中採用「林下間種」生態模式。（盛昀 攝）

咖啡樹。（盛昀 攝）

周恩來曾讚興隆咖啡世界一流

興隆谷咖啡師洪先生介紹，他的爺爺是馬來西亞檳城歸國華僑，在上世紀五十年代回到海南。洪先生稱，華僑們帶回來的不只是一些作物的種子，還有東南亞的飲食、生活習慣，所以興隆才會有東南亞特色小吃、點心以及咖啡文化。

洪先生現場為記者沖泡了一杯傳統的炭燒咖啡，因為炭燒咖啡使用布料過濾，在場有觀眾笑稱這是絲襪咖啡。

洪先生現場為記者沖泡了一杯傳統的炭燒咖啡。（盛昀 攝）

洪先生正在過濾炭烤咖啡。（盛昀 攝）

據洪先生介紹，炭燒咖啡是海南老一輩人常用的咖啡製作傳統工藝，「炒制咖啡豆時，會加入白砂糖、黃油或者奶油，再放少許食鹽一同翻炒，之後再手工搗碎，這就是傳統工藝。」

洪先生還提及，1960年周恩來到興隆咖啡谷視察時，所飲用的便是這種傳統的炭燒咖啡。據《光明日報》報道，當時周恩來對興隆咖啡讚不絕口：「興隆咖啡是世界一流的，我喝過許多外國咖啡，還是我們自己種的咖啡好喝。」

當地華僑後代、咖啡師洪先生和大家分享手沖咖啡技巧。（盛昀 攝）

周恩來視察過的咖啡園。（盛昀 攝）

看《給阿嬤的情書》有感：華僑經歷有共同之處

興隆咖啡谷的講解員朱女士風趣幽默，一路為遊客們介紹了咖啡谷中的各種作物，也重點分享了關於種植咖啡的知識。

朱女士對《香港01》記者介紹，興隆的僑民來自21個國家和地區，她的祖輩也是歸國華僑。當年華僑歸國時帶來了不少作物種子。她特別強調，橡膠在當時是重要戰略物資，華僑便借着歸國的機會，想方設法將橡膠種子一起帶回，整個過程艱險重重，「他們雖然遠赴海外，但心中始終牽掛祖國。」

興隆咖啡谷的講解員朱女士。（盛昀 攝）

近日講述下南洋故事的電影《給阿嬤的情書》在內地爆紅，朱女士也欣賞了該片，她介紹，興隆的華僑大多數從東南亞歸來，這裏匯集了廣東、廣西、福建以及海南本地的僑民，大家的經歷有很多相似之處。

(《給阿嬤的情書》劇照）

(《給阿嬤的情書》劇照）

朱女士感慨，身在海外時終究是異鄉人，市場遭遇排擠和種族歧視，回到祖國大家都是同胞，所以內心格外踏實安穩，「很多人問，為什麼不再回到東南亞？如今的祖國安定祥和，和海外相比，這裏才是我們的根。」