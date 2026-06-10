國台辦稱國民黨副主席將出席海峽論壇　批民進黨「假民主真獨裁」

新華社6月10日報道， 國台辦舉行例行新聞發布會，發言人張晗應詢介紹，第十八屆海峽論壇大會將於6月13日在廈門舉辦，中國國民黨副主席張榮恭等台灣各界代表人士將出席大會。



台陸委會稱，「海峽論壇是大陸統戰平台」，今年將進一步擴大限制，台灣的縣市政府公務與公職人員不得出席相關活動。張晗對此回應，民進黨為一己政治私利，抹黑污衊海峽論壇，破壞兩岸交流合作，其所作所為充分暴露了其「假民主真獨裁」的本質。



國台辦發言人張晗。（台海時刻）

張晗表示，海峽論壇是堅持民間性、草根性、廣泛性的兩岸民間交流平台，對促進兩岸各領域交流合作，增進同胞利益福祉，發揮了重要積極作用，受到兩岸同胞普遍歡迎。

張晗指出，民進黨當局出於頑固「台獨」立場，漠視民眾意願和地方發展需要，沒有意願也沒有能力處理好兩岸關係。其為一己政治私利，抹黑污衊海峽論壇，破壞兩岸交流合作，禁錮台灣民眾行動和言論自由，嚴重損害島內同胞利益福祉，其所作所為充分暴露了其「假民主真獨裁」的本質。兩岸同胞是一家人，走親走近、走到一起的大潮流，是任何力量都阻擋不了的。

張晗介紹，第十八屆海峽論壇大會將於6月13日在廈門舉辦，中國國民黨副主席張榮恭等台灣各界代表人士將出席大會。目前，論壇各項籌備工作基本就緒。論壇系列活動在福建各地陸續開展，已舉辦台灣人才廈門對接會、海峽百姓論壇、海峽兩岸龍舟賽、共同家園論壇等4場活動，近千名台胞踴躍參與。