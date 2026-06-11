國家人權行動計劃發布　全面完善經濟、社會、就業、文化權利保障

6月11日，2026·全球人權治理高端論壇開幕式上，《國家人權行動計劃（2026－2030年）》發布。

中國政府在總結既往成功經驗基礎上，制定了第五期國家人權行動計劃，確定2026年至2030年尊重、保護、促進人權的階段性目標、指標性任務和具體舉措。其中提到，堅持生存權和發展權是首要的基本人權，繼續推動國際社會同等重視經濟、社會、文化權利與公民、政治權利，反對將人權問題政治化和雙重標準。



以「攜手發展 共享人權：《發展權利宣言》通過40周年與全球人權治理新願景」為主題的2026·全球人權治理高端論壇6月11日上午在北京開幕。（中國新聞網）

據介紹，2021年至2025年，中國政府實施了第四期國家人權行動計劃，相關目標任務得到有效落實。中國人權保障水平顯著提升，也為世界人權事業發展注入難得的穩定性和確定性。

《行動計劃》的基本原則是，呵護人的生命、價值、尊嚴，以系統性思維謀劃人權建設，依法、平等、務實、協調、合力推進人權事業發展，在物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展中全方位提升各項人權保障水平，促進人的全面發展、社會全面進步。

「2026·全球人權治理高端論壇」開幕式。（新華社）

在適當生活水準權方面，行動計劃指出，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，統籌建立常態化防止返貧致貧機制；開發農業多種功能，推進鄉村建設，推動農村基本具備現代生活條件；保障糧食和食品安全，進一步改善農業生產條件，制定耕地保護和質量提升法；增強城鄉供水保障能力；實現更高水平住有所居；完善現代化綜合交通運輸體系，加強跨區域統籌佈局、跨方式一體銜接，強化薄弱地區覆蓋和通達保障；促進網絡接入普及。

在工作權方面，行動計劃提出，深入實施就業優先戰略，健全就業促進機制，構建就業友好型發展方式；健全終身職業技能培訓制度；完善勞動標準體系和勞動關係協商協調機制，健全靈活就業、新就業形態勞動者權益保障制度。提升勞動人事爭議調解仲裁效能，督促企業依法落實工時和休息休假制度，有效治理就業歧視、欠薪欠保、違法裁員等；健全勞動者報酬保障機制。

在社會保障權方面，行動計劃提出，健全覆蓋全民、統籌城鄉、公平統一、安全規範、可持續的多層次社會保障體系；加強家庭發展政策支持和生育友好型社會建設，強化財稅、教育、住房、就業等支持措施，發展養老、育幼、家庭教育指導、家政等家庭公共服務。深入實施育兒補貼等政策，減輕家庭養育負擔。支持夫妻共擔育兒、贍養老人責任，縮小男女兩性家務勞動時間差距。

「2026·全球人權治理高端論壇」開幕式。（新華社）

在健康權方面，行動計劃提出，努力使人均預期壽命提高到80歲，新生兒死亡率降低至3‰，嬰兒死亡率降低至3.5‰，5歲以下兒童死亡率降低至6‰，孕產婦死亡率降低至12/10萬以下，主要健康指標進入高收入國家行列。

圍繞受教育權，行動計劃指出，促進學前教育優質普惠發展。實施「十五五」學前教育優質普惠發展行動計劃，優化學前教育資源配置，大力發展公辦幼兒園；統籌義務教育優質均衡發展；促進高等教育資源公平分布。

《國家人權行動計畫（2026－2030年）》發布。（央視）

在婦女權益方面，行動計劃指出，保障婦女人身權利和人格權益。預防和制止針對婦女的一切形式的暴力，重點打擊網絡性別暴力。切實實施人身安全保護令、家庭暴力告誡與庇護救助制度，對拐賣人口犯罪保持高壓態勢，確保被拐賣受害人及時得到救助康復和妥善安置。健全職場、校園、公共場所預防和制止性騷擾機制。

同時，加強女性就業創業支持，多渠道幫助困難婦女實現就業。為因生育中斷就業的女性提供再就業培訓公共服務。全面禁止就業性別歧視，加大對就業性別歧視的勞動保障監察執法力度，完善聯合約談、督查問責機制。推動用人單位建立健全工作場所女職工特殊勞動保護制度、消除工作場所性騷擾制度，制定促進性別平等的專項集體合同。