調查指逾500種中國消毒產品含非法添加物質　嚴重威脅嬰幼兒健康

內地媒體《海報新聞》與號稱「打假第一人」的實驗室專家王海聯手踢爆，發現內地的消毒產品非法添加藥物問題嚴重。



近期《海報新聞》與王海調查發現，在1000多種消毒產品中，超過500項竟然檢測出非法添加物質，其中「抑菌乳膏」為違法添加的重災區。這些產品常見添加糖皮質激素、抗真菌藥物、解熱鎮痛藥及抗炎藥等禁用成分，對嬰幼兒健康造成嚴重威脅。

抑菌乳膏為違法添加重災區 有幼兒使用後出現紅斑與痘痘▼▼▼

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根據調查結果，標榜止痛、止癢、治濕毒的消毒產品並非藥品，依法不得添加藥品成分，也不具備治療功能。然而檢測數據顯示，違法添加情況相當普遍，常見的非法添加物包括糖皮質激素（如丙酸氯倍他索）、抗真菌藥物（如硝酸咪康唑、鹽酸特比萘芬）、解熱鎮痛藥（如對乙醯氨基酚）及抗炎藥（如雙氯芬酸）。值得注意的是，許多產品不僅添加一種藥物，有些甚至同時含有兩三種，甚至多達五種禁用物質。

這些非法添加物對健康危害甚鉅，尤其對嬰幼兒影響更為嚴重。有家長反映，孩子使用一款乳膏後，頭部出現紅斑與痘痘，經檢測發現該產品含有四種禁用物質。

激素類藥物長期使用，會導致兒童毛髮生長，並對生長發育造成嚴重影響，甚至導致類似「大頭娃娃」的事件。抗真菌藥物（如硝酸咪康唑）明令禁止1歲以下嬰兒使用，長期使用會對嬰幼兒的肝臟功能造成嚴重損害。

調查同時揭露，許多企業打著「草本配方」、「天然溫和」的旗號，宣稱能治療濕疹、皮炎、癬症等皮膚病，但實際上極可能非法添加了藥物。內地專家建議，購買時，應檢查產品是否有「衛消證字」的批准文號，如果沒有就可能是「三無產品」。此外，若消毒產品宣稱具有治療功效，消費者應提高警覺，避免購買使用。

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