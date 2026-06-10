惠州首個港澳居民健康服務中心啟用　跨境就醫更便捷

2026年6月8日，惠州市第三人民醫院港澳居民健康服務中心正式啟用，成為惠州首個專門面向港澳居民開設的健康服務中心。



該中心由惠州市第三人民醫院與香港大灣區醫療集團攜手共建，提供跨境直付、跨境影像、跨境會診、跨境轉診、跨境疫苗、跨境找藥等服務，打造集診療服務、健康管理、醫保對接、多語支持於一體的一站式跨境醫療服務平台。

惠州市第三人民醫院港澳居民健康服務中心正式啟用。（South）

惠州市第三人民醫院港澳居民健康服務中心正式啟用。（South）

惠州市第三人民醫院港澳居民健康服務中心正式啟用。（South）

目前，港澳居民健康服務中心已簽約多名香港和內地知名專家，可為大灣區居民提供優質、便捷的跨境診療服務。

今後，港澳居民在惠州看診，以及在惠居民港式看診、赴港看診，也將有更多選擇。

如今，惠州已有5家醫院被確定為粵港澳大灣區「港澳藥械通」指定醫療機構，打通了國際先進創新藥械快速進入內地臨床應用的通道。其中，惠州市第三人民醫院是全市最早落地「港澳藥械通」政策的公立醫院，已成功實施全市首例「港澳藥械通」人工耳蝸手術。

本文獲《South》授權轉載

