世界盃2026｜河南女買牙膏竟抽中門票！　有人開價¥50萬求購

河南省南陽市一名女子，近日在超市買牙膏參加抽獎活動，竟抽中特等獎「2026年美加墨世界盃1/16（32強）決賽門票一張」，由於無法親自觀賽，決定轉售門票，有人開價約50萬人民幣（約58萬港元）求購。



幸運抽中世界盃門票

綜合內媒報導，這名女子表示，日前帶孩子到當地一家超市購買牙膏，消費後參加抽獎活動，沒想到竟抽中特等獎。根據畫面顯示，中獎內容為「2026年美加墨世界盃1/16決賽門票一張」。

河南省一名女子，近日在超市買牙膏參加抽獎活動，竟抽中特等獎「2026年美加墨世界盃1/16決賽門票一張」（抖音@@张雪）

由於無法親自觀賽，女子決定轉售門票，有人開價約50萬人民幣求購：

女子直言，「因為我去不了現場，希望把票轉給真正想看球的人。」超市工作人員透露，此次活動為「開元廣場」23日至24日舉辦的週年慶抽獎，民眾只要單筆消費滿128元人民幣即可參加抽獎，而世界盃門票為特等獎，「全場只有這一份」。

超市方面強調，「品牌方肯定提供真票，中獎者需要線上認證後才能領取。」不過對於門票是否屬於實名制、能否轉售等問題，超市方面稱：

轉賣屬於個人行為，我們也提醒收票的人要注意辨別，避免受騙。

不過，有熟悉世界盃票務的網友指出，女子抽中的只是1/16決賽門票，並非總決賽門票，「雖然世界盃票價確實不便宜，但一般淘汰賽門票沒到這麼誇張的價格。」

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