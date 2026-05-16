世界盃2026｜內媒爆央視FIFA談判硬碰　最後24小時是誰出手斡旋？

5月15日下午，中央廣播電視總台（央視）與國際足球聯合會（FIFA）共同宣布達成新周期版權合作。據內媒《澎湃新聞》報導，央視最終以6,000萬美元（約4.68億港元）的價格，拿下2026年世界盃的轉播權。



內媒報道，國際足聯秘書長馬蒂亞斯·格拉夫斯特倫（Mattias Grafström）親赴北京談判，雖然他對具體金額守口如瓶，但形容結果「Friendly!」（友好的）。然而，這場談判一度陷入僵局，雙方因價格上分歧均不願讓步，最後關鍵24小時，聯想集團出手斡旋，最終促成合作。



國際足聯秘書長馬蒂亞斯·格拉夫斯特倫親赴北京談判。（第一財經）

2026年世界盃將由美國、加拿大及墨西哥合辦。（資料圖片 / Getty Images）

據《第一財經》報道，由於本屆美加墨世界盃的比賽時間大多集中在北京時間凌晨2時至上午10時，黃金廣告時段大幅缺失，再加上距離開幕不足30天，轉播機構招商變現的難度增加。央視基於成本與市場回報的綜合考慮，與國際足協的預期價格存在巨大鴻溝，雙方均不願讓步。

據此前報道，國際足聯最初給出2.5億（美元，下同）至3億的報價，後來又調低至1.2億至1.5億美元，但央視對版權價格僅給出6000萬至8000萬的區間。報道指，過去20年，世界盃在中國的轉播費從1200萬持續飆升。2010年和2014年兩屆打包1.15億；2018年和2022年兩屆打包約為3億。

除了轉播權價格飆升，FIFA更被中國批「雙重標準」。同樣作為人口大國，FIFA給印度的兩屆世界盃打包報價僅為3,500萬，即中國市場的單屆報價約為印度的17倍。

2026美加墨世界盃抽籤分組圖。（新華社）

直到5月14日上午，央視和FIFA談判仍陷入僵局，若再無法達成共識，版權談判最終或破裂。最後24小時，國際足協官方技術合作夥伴、本屆世界盃頂級贊助商——聯想集團出面從中斡旋，化解雙方分歧。

對聯想集團而言，如果世界盃無法在中國電視落地、未能觸達本土數億球迷，巨大的商業贊助權益將大打折扣，整個中國市場的商業潛力亦會被扼殺。

國際足聯秘書長馬蒂亞斯·格拉夫斯特倫親赴北京談判。（第一財經）

因此從周四下午到周五凌晨，聯想高管牽頭多方持續數小時，最終促使央視和FIFA達成合作，版權協議涵蓋了未來兩屆世界盃。雖然馬蒂亞斯·格拉夫斯特倫對轉播權價格守口如瓶，稱「不能透露我們協議的細節」，但就說對合作感到滿意。據內媒《澎湃新聞》報導，最後央視是以6000萬美元拿下世界盃轉播權。

雖然合約敲定時間較晚，但格馬蒂亞斯·格拉夫斯特倫認為在未來招商與觀眾影響力上「還有一個月時間可以解決這些問題」。他大讚央視是「完美的合作夥伴」，擁有覆蓋全中國人口的能力、長期的轉播經驗與最新技術。