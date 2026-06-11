世界盃2026｜國足缺席　中國主裁馬寧成代表　執裁｢無軟肋｣獲追捧

2026年美加墨世界盃開幕在即，雖然中國男足連續六屆無緣世界盃正賽，但賽場上依然不缺中國元素。今年，46歲的中國國際級裁判員馬寧成為了全中國球迷的焦點。馬寧因執法風格嚴厲、出牌果斷而被戲稱為「卡牌大師」，此行將與助理裁判周飛及視頻助理裁判傅明，以首個完整的中國裁判「三人組」執裁世界盃。



馬寧「鐵面」執裁被網民調侃「吹罰世界盃沒有軟肋」，也因此受追捧成為聯想、海信等大型品牌的商業代言新寵兒。



日前，國際足聯公布了2026年美加墨世界盃的170名裁判員名單，亞足聯共有25名裁判員入選。其中，中國籍裁判員馬寧（可擔任主裁判、第四職務）、視頻比賽officials傅明及助理裁判員周飛榜上有名。周飛和傅明都是擔任場邊協助主裁判的工作。

這次是中國裁判首次以完整的「三人組」形式亮相世界盃。馬寧對此表示：「現在從國際上，包括國際足聯，都非常希望以整組的形式去執裁，這樣對語言溝通，大家的認知，包括相互之間的配合默契程度，都非常有幫助。我覺得這種形式非常好。這也證明了我們中國足球裁判員的整體水平在不斷提高，也得到了國際足聯和亞足聯的認可。」

馬寧因執裁嚴格獲封「卡牌大師」。

馬寧因執裁嚴格獲封「卡牌大師」。

本次也是馬寧第二次執裁世界盃。4年前卡塔爾世界盃上，他雖入選但全程擔任第四官員，未能以主裁判身份執裁。而本屆賽事，他終於將以主裁判的身份站上世界盃的賽場，成為首位連續執法兩屆世界盃的中國裁判。

2015年「一戰成名」 因執法嚴厲獲封「卡牌大師」

自2011年起獲國際足聯認證為裁判的馬寧，同時也在南京體育學院任教。他因重視規則被關注，支持者讚其敢不顧身份、後果懲罰犯規球員，但也有人認為他「愛出風頭」。

2015年一場在上海的「德比」比賽中，馬寧共出示9張黃牌和3張紅牌，此后便獲封「卡牌大師」的綽號。到了2024年，他更成為首位執法亞洲杯決賽的中國裁判。

為了記錄即將到來的世界盃行程，馬寧在提前開設小紅書帳號。他在平台上的第一則貼文，展示自己從裁判制服胸前口袋拿出一本「小紅書」紅色小冊子，即回應平台，又暗示其「卡牌大師」的綽號，迅速吸引近20萬名粉絲追蹤。在微博上，與馬寧相關的話題瀏覽量也超過了360萬次，「馬寧獨自一人征戰世界盃」更成為熱門話題。

馬寧開通小紅書帳號獲追捧。

獨自一人「出征」世界盃。

品牌代言新寵兒回應「沒有軟肋」

中國男足自2002年首次參加世界盃小組賽出局後，至今已連續六屆未入圍。因此，馬寧被動成了「中國足球在世界盃上的唯一代表」。馬寧的走紅也吸引了聯想（Lenovo）、海信（Hisense）、蒙牛、小紅書及B站等品牌合作，成為商業代言新寵兒。他在小紅書發布的整理行李和健身房鍛鍊影片中，便出現了聯想平板等產品。

中國網民將對本屆世界盃的關注熱情，夾帶著對國足的調侃，全數傾注在馬寧身上，紛紛在網絡評論區玩梗：

「我們有馬寧，你們有誰？」

「別的國家可以看自己的球隊比賽，而我們只能看裁判出牌。」

「刷了一天這個隊那個隊出征的，終於刷到『中國隊』出征了。」

「當自己班的學生沒有一個及格的時候，他會嚴厲審判所有試卷。」

「我的國家你惹不起，我的球隊你找不到，所向披靡，加油！」

「他的行李箱里大概裝滿了黃牌和紅牌吧」

「全國人民都支持你，即使中國國家隊無人到場」

「身後有強大的國家和空無一人的球隊。」



甚至有球迷開玩笑說，如果美國和伊朗的比賽由馬寧執法，將是中國履行外交調解人職責的一種方式。更有人調侃，其他裁判可能會擔心自己的判罰會對參加世界盃的本國球隊有影響，而馬寧則「無需顧忌」。

據《北青體育》報道，日前馬寧在一個節目中回應了「因為沒有主隊，被網民調侃吹罰世界盃沒有軟肋」的說法。對此馬寧說，這是一個梗，大家娛樂一下，但是可能有些人當真了。他表示，世界盃比賽指派裁判都會做到完全避嫌，所以所有裁判都沒有軟肋。目前，馬寧正與周飛、傅明在邁阿密（Miami）參加裁判培訓營，為世界盃作最後準備。