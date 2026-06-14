黎家盈上太空3周最新畫面曝光！首次失壓演練、太空跑台做gym

中國載人航天新聞宣傳中心官方微博「載人航天小喇叭」6月14日發佈神二十三乘組新畫面，分享上周空間站工作進展。香港首位太空人黎家盈也在影片中出現，可以看到她進行實驗以及運動相關畫面。



黎家盈上太空3周最新畫面。（影片截圖）

黎家盈上太空3周最新畫面。（影片截圖）

黎家盈上太空3周最新畫面。（影片截圖）

據介紹，在空間生命科學與人體研究領域，多項實驗持續推進。上周，乘組開展細胞學研究項目的樣本觀察、回收與保存等工作。

利用科學手套箱，乘組完成了空間生物相分離對脂質代謝的影響實驗樣品採集工作。該項實驗旨在從相分離的角度認識微重力影響幹細胞脂質代謝的分子機制，為未來長期空間駐留時相關脂肪性肝病的早期干預與防治策略提供潛在靶點。

黎家盈上太空3周最新畫面。（影片截圖）

黎家盈上太空3周最新畫面。（影片截圖）

上周，乘組在地面人員的支持配合下，完成了空間輻射生物學暴露實驗裝置第四次出艙安裝工作。此次空間應用系統將利用納米酶、放線菌、植物種子三種不同的實驗樣品，開展為期5個月的在軌暴露實驗。一系列實驗將涵蓋生命起源催化劑、微生物適應性進化、高等植物遺傳變異，系統揭示太空輻射對生物樣品的深層影響。

黎家盈上太空3周最新畫面。（影片截圖）

黎家盈上太空3周最新畫面。（影片截圖）

開展首次全系統壓力應急演練

神舟二十三號乘組進駐空間站後的首次全系統壓力應急演練按計劃開展。演練模擬了空間站面臨內部失壓情況時進行緊急處置的全流程，鞏固並進一步提升航天員乘組的應急處置能力，以及天地協同配合能力。

黎家盈上太空3周最新畫面。（影片截圖）

黎家盈上太空3周最新畫面。（影片截圖）

在空間站組合體平台照料方面，乘組開展了飛船上行物資整理、應急物資巡檢以及艙內環境清潔等工作。此外，航天員利用噪音測量儀及個人噪聲暴露計量儀對艙內聲環境進行監測。

定期開展醫學檢查、適度進行身體鍛煉，能幫助航天員保持良好狀態。上周，航天員按計劃開展了心臟血管超聲檢查、心功能檢查等多項醫學檢查，使用相關儀器對抗骨丟失，並藉助太空跑台等設備積極鍛煉。