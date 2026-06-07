有片｜黎家盈在太空工作和食飯畫面曝光：已適應微重力環境

6月7日，中國載人航天工程《天宮TV》公布神舟二十三號乘組的工作生活最新畫面，包括香港首位航天員黎家盈在內的神舟二十三號乘組三名航天員狀態良好，他們已適應空間站的微重力環境，目前正在有序推進空間站在軌工作。



神舟二十三號乘組聚餐畫面。（影片截圖）

5月25日，中國空間站內迎來第八次「太空會師」。神二十三和神二十一乘組6名航天員並肩協作，開展空間科學實驗。在軌輪換期間，兩個乘組共同生活，密切協同，完成了全面交接。

5月28日，神舟二十一號航天員乘組已完成全部既定任務，並與神舟二十三號乘組移交了中國空間站的鑰匙，三人於第二天乘神舟二十二號載人飛船返回地球。影片畫面顯示，神二十三乘組送別隊友後，密切關注返回任務進展。

神二十三乘組送別隊友後，密切關注返回任務進展。（影片截圖）

此外，影片亦展示神舟二十三號乘組的日常生活和工作，可以看出黎家盈狀態良好，保持着眉眼彎彎的招牌笑容。在拍攝「太空全家福」時，她和隊友們一起漂浮在空中，感受失重的樂趣。隨後她換上淺藍色和粉色的工作裝，完成空間站多項工作。《天宮TV》還發佈了神舟二十三號乘組三人一起溝通、聚餐的畫面，氣氛和諧融洽。

在拍攝「太空全家福」時，黎家盈和隊友們一起漂浮在空中，感受失重的樂趣。（影片截圖）

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據了解，神二十三乘組在軌期間將新開展百餘項科學與應用項目，主要針對空間生命科學、空間材料科學、微重力流體物理、航天醫學、航天新技術等領域前沿科學與技術問題進行深入研究和驗證。