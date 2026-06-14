海峽論壇│大陸宣布對台十項措施階段性成果：包括開通3條兩岸航線

第18屆海峽論壇13日於福建廈門登場。大陸國台辦主任宋濤在海峽論壇舉辦期間宣布，「十項促進兩岸交流合作的政策措施」已取得積極進展和階段性的成果，具體包括三家大陸航空公司將恢復開通三條兩岸航線、進一步推動台灣文旦柚輸入大陸、引進9部台灣電影在大陸院線上映等。



會後大陸國台辦舉辦一場農漁產品對接簽約儀式，宣布將採購台東鳳梨和釋迦、屏東石斑魚等，兩岸企業現場簽署合作意向書。



十項促進兩岸交流合作的政策措施對接簽約會在廈門舉行。（新華社）

台媒《聯合報》報道，今年四月，國民黨主席鄭麗文訪陸，並與中共總書記習近平會談，陸方發布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」。

國台辦公布「對台十項政策」最新進度

國台辦主任宋濤在海峽論壇舉辦期間宣布，「十項促進兩岸交流合作的政策措施」已取得積極進展和階段性的成果，具體共有十點：

一是在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，我們與中國國民黨及台灣有關工商團體等方面建立溝通機制，務實推動十項措施落實落細；

二是發揮國共兩黨牽引作用，建立兩岸青年雙向交流機制化平台，並將舉辦相關的交流活動；

三是東方航空、春秋航空、山東航空將分別恢復開通成都至台中、寧波至高雄、青島至台中的直航航線；

四是積極支持台灣業者整改，進一步推動台灣文旦柚輸入大陸；

五是在各類經貿交流活動中舉辦台灣農漁產品的展銷會對接會；

六是各地積極為台灣農漁產品輸入大陸提供便利，幫助其拓展銷售渠道；

七是依託福州連江國家遠洋漁業基地，建設台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位；

八是對在福州馬祖產業合作園區開展生產經營的台灣遠洋漁業企業，租用廠房或經營性用房，同等享受福馬同城生活圈的有關政策；

九是引進九部台灣電影在大陸院線上演，多部台灣電視劇有望近期在大陸的衛視頻道播出；

十是成立兩岸視聽版權交流中心，為兩岸的影視劇、紀錄片、微短劇等視聽產品交流合作，搭建一體化的專業服務平台。